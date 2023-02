"Titanic" otrzymał drugie życie i ponownie pojawi się w kinach. Zremasterowany w 4K 3D "Titanic: 25. rocznica" z Leonardo DiCaprio i Kate Winslet w rolach głównych już niedługo zadebiutuje na dużym ekranie. Kiedy premiera?

"Titanic: 25. rocznica" w polskich kinach. Kiedy premiera?

Oto pierwszy film, który zarobił ponad miliard dolarów. Po premierze w 1997 roku stał się najbardziej kasową produkcją wszech czasów. Obecnie, 25 lat po premierze, zajmuje na tej liście trzecie miejsce (za filmami „Avatar” oraz „Avengers: Koniec gry”) z astronomiczną sumą ponad 2,2 miliarda dolarów zysku. A kosztowała niebagatelne jak na tamte czasy 200 milionów dolarów.

Film w zremasterowanej wersji 4K 3D trafi do polskich kin już 10 lutego 2023 roku.

"Titanic" to najbardziej kasowy romans wszech czasów. Fabularny pretekst to zatonięcie tytułowego statku w 1912 roku. "Titanic" opowiada jednak przede wszystkim o płomiennym romansie dwojga kochanków, w których wcielają się Kate Winslet i Leonardo DiCaprio. Ona jest zubożałą arystokratką, którą ma „uratować” ślub z bogaczem. On jest zwykłym chłopakiem, który chciałby zostać artystą i zamierza szukać szczęścia w Ameryce. Zakochują się w sobie w trakcie dziewiczego rejsu „niezatapialnego” statku, więc ich uczucie nie może trwać długo. Długa – wręcz dozgonna – jest jednak pamięć o nim, ponieważ jedno z dwojga przeżywa legendarną katastrofę. I to właśnie z jej perspektywy widzowie poznają tę historię.

Aby przekonująco pokazać ją na ekranie, trzeba było znakomitych kostiumów, scenografii, efektów dźwiękowych oraz efektów specjalnych. Do wywołania emocji potrzeba również znakomitej muzyki, piosenki i montażu. A to ledwie siedem z 11 kategorii, w których „Titanic” zdobył Oscary (w tym także te najistotniejsze – za najlepszy film i reżyserię).