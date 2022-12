Tom Cruise poradził Emily Blunt, żeby "przestała być c*pą". Aktorka miała na to ciekawą reakcję

Jak podaje New York Post, Emily Blunt jakiś czas temu gościła w podcaście SmartLess. Podczas programu aktorka opowiedziała m.in. o pracy na planie filmu science fiction "Na skraju jutra" z 2014 roku, w którym grała u boku Toma Cruise'a.

Film miał ciekawy pomysł, w którym postać Cruise'a jest uwięziona w swego rodzaju pętli czasu, która resetowała się, gdy umierał. Wraz z postacią Blunt byli natomiast żołnierzami podczas wojny ludzkości z obcymi, a wizualnie charakteryzowali się sporej wielkości egzoszkieletami, które miały ich chronić podczas batalii.

Blunt zdradziła, że kostiumy, w których występowała wraz z kolegą z planu, były zrobione w pełni praktycznie:

To ustrojstwo ważyło jakieś 40 kilo. Było bardzo ciężkie. Kiedy założyłam strój po raz pierwszy, to zaczęłam płakać, a Tom nie wiedział, co robić.