Tommy Wiseau przedstawił światu zwiastun swojego nowego filmu "Big Shark". Wygląda jak koszmar

Tommy Wiseau powraca do tworzenia filmów. Zobaczcie zwiastun Big Shark

Tommy Wiseau to postać kultowa, która na koncie zawsze będzie miała jeden z najlepszych najgorszych filmów w historii kinematografii - mowa oczywiście o "The Room". Reżyser pracuje jednak nad następcą swojego opus magnum, projekcie zwanym "Big Shark".

Pierwszy zwiastun jego nowej produkcji zadebiutował już ponad 4 lata temu, ale strzelamy, że pandemia i inne potencjalne problemy przy tworzeniu niskobudżetowego filmu sprawiły, że "Big Shark" na swój debiut musiał czekać znacznie dłużej. W końcu rekin poczuł jednak przynętę i w sieci nie tylko pojawił się nowy zwiastun, ale również poznaliśmy szczegóły dot. premiery filmu.

Nowy materiał był pokazywany przed niektórymi pokazami filmu "The Room", ale teraz oficjalnie trafił do sieci. W nim trzech strażaków (gwiazdy "The Room", czyli Tommy Wiseau, Greg Sestero oraz Isaiah LaBorde z "Cold Moon") z Nowego Orleanu musi współpracować, by ocalić miasto przed wielkim rekinem.

Efekty specjalne są rodem z głębokiego 1994 roku, podobnie jak montaż, ale o to w tym wszystkim chyba chodzi. No i warto zaznaczyć, że druga połowa zwiastuna to reklama męskiej bielizny zaprojektowanej przez Tommy'ego Wiseau. Finalnie materiał wygląda jak sen (albo koszmar) na jawie:

Film "Big Shark" ma zadebiutować już 2 kwietnia 2023 roku w Cinema 21 w Portland. Planowane są kolejne pokazy z udziałem twórców na niemalże całym Zachodnim Wybrzeżu USA (m.in. w San Francisco i Los Angeles). Niestety strzelamy, że produkcja nie doczeka się szerokiej dystrybucji międzynarodowej.