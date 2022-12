Tragiczna śmierć gwiazdy. Brutalnie zamordował ją własny syn

Nie żyje znana indyjska aktorka. Zamordował ją jej własny syn

Jak podaje The Indian Express, jakiś czas temu jeden z synów znanej indyjskiej aktorki Veeny Kapoor zaczął się niepokoić milczeniem ze strony swojej matki. Mężczyzna był na tyle zaniepokojony, że podzielił się swoimi obawami z policją. Nie miał kontaktu z mamą, a drzwi do mieszkania kobiety były zamknięte. Wówczas funkcjonariusze oficjalnie wszczęli śledztwo.

Już dzień po złożeniu zawiadomienia o zaginięciu, policja znalazła zwłoki 74-latki. Indyjska publikacja zdradziła, że ciało Veeny Kapoor odnalazło się w dolinie w Matheranie.

Policja w ramach śledztwa na głównego podejrzanego wskazała jej 43-letniego syna Sachina. Mężczyzna co jakiś czas pomieszkiwał z matką i według przesłuchań, między nimi często dochodziło do spięć. Kobieta kilkukrotnie składała na niego skargi do władz, ale nie było zbyt wielu powodów tego, by go zatrzymać.

Sprawa stała się jednak na tyle napięta, że ostatecznie trafiła do sądu - stawka była dość wysoka, bo Kapoor kłóciła się z synem o ziemię wartą około 8 milionów złotych.

Przeczucia policji okazały się być właściwe - jak w oświadczeniu dla Indian Express przekazał rzecznik lokalnej policji:

Sachin został namierzony w Juhu. Trafił do aresztu i w czasie przesłuchania przyznał się do zbrodni. Później wskazał miejsce, w którym ukrył zwłoki.

Technicy ustalili, że do zgonu przyczyniły się kilkukrotne uderzenia w głowę tępym narzędziem, a konkretnie kijem baseballowym. 43-latek owinął ciało matki folią i schował do kartonowego pudła.

Mężczyzna chciał pozbyć się dowodów, dlatego wywiózł pudło do oddalonego o 90 kilometrów od miejsca zabójstwa miasta Matheran. Tak jak wspomnieliśmy, syn zamordowanej Kapoor przyznał się do zbrodni.

Veena Kapoor grała w filmach, serialach i indyjskich operach mydlanych, takich jak np. "Meri Bnabhi". Miała 74 lata.