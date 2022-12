Twórcy "Mojego sąsiada Totoro" i "W krainie bogów" szykują kolejny film. O czym opowie "How Do You Live?"

Legendarne studio animacji Ghibli szykuje swój kolejny projekt - ten nosi tytuł "How Do You Live?" i zagości w kinach już w 2023 roku.

How Do You Live - studio Ghibli szykuje nowy film animowany

Prawie 10 lat po premierze filmu "The Wind Rises", Hayao Miyazaki powraca ze swoim nowym i najprawdopodobniej ostatnim projektem. Reżyser największych hitów studia Ghibli oficjalnie zapowiedział swoją nową produkcję. Ta ma nosić tytuł "How Do You Live?" i doczeka się daty premiery już 14 lipca 2023 roku - mowa tutaj oczywiście o terenie Japonii. Na razie nie wiemy, kiedy film pojawi się na innych rynkach.

Studio Ghibli podzieliło się przy okazji pierwszym oficjalnym plakatem filmu, którego autorem jest oczywiście wspomniany powyżej Miyazaki:

Na ten moment nie mamy zbyt wielu szczegółów dotyczących nowego projektu studia Ghibli - prace nad "How Do You Live?" ruszyły w 2016 roku, a scenariusz ma być zainspirowany powieścią o tym samym tytule z 1937 roku, której autorem jest Yoshino Genzaburo. Ta miała bardzo poruszyć Miyazakiego, który przeczytał ją pierwszy raz jako mały chłopiec.

Oryginał opowiada o 15-letnim chłopcu o pseudonimie Koperu (od Kopernika), który dorastając zaczyna się zastanawiać nad światem, jego złożonością i zależnościami dotyczącymi tego, co jest ważne dla niego, a co jest ważne dla innych. Z wczesnych opowieści Miyazakiego wynika, że jego film będzie metatekstualny i główny bohater sam będzie mocno przywiązany do oryginalnej powieści. Brzmi intrygująco.

Co ciekawe, nawet sami dystrybutorzy nie mają jeszcze pojęcia, o czym będzie film "How Do You Live?" - do tego stopnia, że nie wiedzą nawet, kim jest postać na powyższym plakacie.

Mówiąc krótko - my czekamy na datę polskiej premiery. A teraz uciekajcie oglądać poprzednie filmy studia Ghibli na Netflixie.