Vin Diesel złożył hołd Paulowi Walkerowi w 9. rocznicę jego śmierci: "brakuje mi Ciebie"

"Rodzina" jest jednym z motywów przewodnich serii filmów "Szybcy i wściekli", co Vin Diesel podkreśla nie tylko w samych produkcjach, ale też w prawdziwym życiu. Ostatnio aktor wspomniał swojego brata, Paula Walkera.

Szybcy i wściekli - Vin Diesel wspomina Paula Walkera z okazji rocznicy jego śmierci

Słowa "brat" używamy oczywiście w kontekście bardzo, ale to bardzo bliskiej przyjaźni, która łączyła dwóch gwiazdorów serii. Na przestrzeni kolejnych lat Vin Diesel i Paul Walker zbudowali więź, która wyszła daleko poza ekrany kin i plany zdjęciowe - Diesel prowadził nawet najstarszą córkę Walkera do ślubu, a jego własna córka była świadkową Meadow, co tylko podkreśla, jak blisko były ze sobą związane rodziny gwiazdorów.

30 listopada 2022 roku wypadła 9. rocznica śmierci Paula Walkera, który zginął w wyniku wypadku drogowego wraz ze swoim przyjacielem Rogerem Rodasem. Vin Diesel jak co roku podzielił się wspólnym zdjęciem z odtwórcą roli Briana w "Szybkich i wściekłych", pisząc po prostu:

Dziewięć lat... Kocham cię i brakuje mi Ciebie.

Wpis skomentowała również wspomniana Meadow Walker, czyli córka Paula Walkera, która napisała w dwóch oddzielnych komentarzach:

Rodzina na zawsze. Bardzo, bardzo Cię kocham!

Seria "Szybcy i wściekli" od lat stara się, by dbać o spuściznę Paula Walkera. Bardzo docenia to brat aktora, Cody Walker. Mężczyzna wyjaśnił w rozmowie z TMZ, że po premierze pierwszego filmu kompletnie nie spodziewał się sukcesu, który osiągną kolejne odsłony serii, a także podziękował Vinowi Dieslowi i spółce za to, jak dobrze wspominają Paula i zajmują się jego spuścizną.