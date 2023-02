Szykujcie się - Warner Bros. zamierza zrealizować nowe filmy na podstawie "Władcy Pierścieni"

New Line Cinema oraz Warner Bros Pictures podpisały nową długoterminową umowę z Middle-Earth Enterprises, według której wytwórnie zrealizują nowe filmy na bazie "Władcy Pierścieni". Informację oficjalnie potwierdził szef WB. Discovery David Zaslav podczas kwartalnego podsumowania przychodów firmy.

Jak podkreśla Deadline, Zaslav we wcześniejszych występach zaznaczał, że Warner Bros. potrzebuje "więcej franczyz" na kinowych ekranach.

Tak jak wspomnieliśmy powyżej, umowa została podpisana 20 lat po debiucie finałowej odsłony trylogii "Władcy Pierścieni" od Petera Jacksona, która łącznie zdobyła 17 Oscarów (w tym 11 dla samego "Powrotu Króla", co pozostaje rekordem do dzisiaj).

Oczywiście potem nowozelandzki reżyser zrealizował też dla Warnera gorzej przyjętą trylogię "Hobbit", ale to nie przeszkodziło im w byciu absolutnymi hitami kinowymi. Łącznie 6 produkcji ze świata Śródziemia zarobiło ponad 6 miliardów dolarów w kasach biletowych.

Na szczęście jest pewne światełko w tunelu - w oświadczeniu firmy sytuację skomentowali szefowie filmowego oddziału WBD, Michael De Luca i Pam Abdy. Duet na razie nie chciał rzucać szczegółami, ale wygląda na to, że Warner (przynajmniej na razie) nie chce szykować nowej wersji trylogii, tylko eksplorować inne zakątki Śródziemia:

Dwadzieścia lat temu New Line wykonało niezwykły skok wiary, realizując wiernie niesamowite historie postaci ze świata "Władcy Pierścieni' w wersji kinowej. Rezultatem ich pracy były filmy, które są kochane przez kolejne generacje fanów. Ale chociaż te poruszały mnóstwo wątków i były bardzo szczegółowe, to ten skomplikowany i czarujący świat J.R.R. Tolkiena jest w większości nieruszony w filmach. Mamy więc okazję zachęcić fanów do głębszego wejścia w świat Śródziemia.