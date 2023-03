"Wojownicze Żółwie Ninja" jak "Spider-Man: Uniwersum". Zobaczcie zwiastun nowej wersji kultowej bajki

"Spider-Man: Uniwersum" zmienił to, jak tworzy się filmy animowane - wystarczy spojrzeć na sceny akcji w nowym "Kocie w Butach", czy całe nowe "Wojownicze Żółwie Ninja", które doczekały się właśnie zwiastuna.

Wojownicze Żółwie Ninja powracają w wersji animowanej

Z nowojorskich kanałów prosto na ekrany kinowe - Wojownicze Żółwie Ninja powracają w nowym filmie animowanym "Mutant Mayhem", którego współtwórcą jest Seth Rogen na zlecenie Paramount Pictures.

A co w nim znajdziemy? Ano jak zwykle Michelangelo, Donatello, Leonardo i Raphael są czterema żółwiami, które pod wpływem mutacji urosły do humanoidalnych rozmiarów i zakochały się w sztukach walki, stając się heroicznymi Wojowniczymi Żółwiami Ninja. Różnicą jest jednak to, że teraz animacja wygląda, jakby była żywcem wyciągnięta ze "Spider-Mana: Uniwersum".

Jak czytamy w opisie:

Po latach bycia chronionymi przed światem ludzi, bracia postanawiają zdobyć serca Nowojorczyków i zostać zaakceptowani przez nich jako heroiczni nastolatkowie. Ich nowa przyjaciółka April O'Neil pomaga Żółwiom w pokonaniu grupy zbrodniarzy, ale szybko okazuje się, że bracia staną się ofiarami armii mutantów.

Poniżej możecie zobaczyć zwiastun "Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem":

W obsadzie pojawią się natomiast Micah Abbey, Shamon Brown Jr., Nicolas Cantu oraz Brady Noon jako kolejno Donatello, Michelangelo, Leonardo i Raphael. Na tym oczywiście lista aktorów się nie kończy, bo w mistrza Splintera wcieli się Jackie Chan, Ayo Edebiri zagra April O'Neil, Seth Rogen jest Bebopem, John Cena Rocksteadym, a Hannibal Buress Genghisem Frogiem.

W pozostałych rolach usłyszymy natomiast Rose Byrne, Ice Cube'a, absolutnie cudowną Natasię Demetriou z serialowego "Co robimy w ukryciu", Giancarlo Esposito, a także Post Malone'a, Paula Rudda oraz Mayę Rudolph. Film ma zadebiutować 4 sierpnia 2023 roku.