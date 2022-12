Wolverine nienawidzi Wade'a Wilsona i będzie się starał go zamordować w "Deadpoolu 3" - tak twierdzi Hugh Jackman

Deadpool 3 - o czym będzie film?

Po latach teasowania, niezliczonej ilości żartów i różnych innych cudactw, Ryan Reynolds dopiął swego i przekonał Hugh Jackmana do wyciągnięcia z szafy pazurów z adamantium. Aktor poinformował oficjalnie w swoich mediach społecznościowych, że w "Deadpoolu 3" pojawi się Wolverine, którego ponownie zagra wspomniany australijski gwiazdor.

Do premiery produkcji zostało jeszcze mnóstwo czasu, ale Hugh Jackman pojawił się niedawno w podcaście The Empire, któremu opowiedział co nieco na temat nadchodzącego filmu:

Jak bym to skategoryzował tak - nasza relacja to zero. Jesteśmy przeciwnościami, nienawidzimy się. Logan jest sfrustrowany, chce być od niego jak najdalej albo go uderzyć w głowę. Niestety nie może być od niego z daleka, dlatego też będzie go ciągle uderzał w głowę. Ciągle.

Jackman podkreślił również w innym wywiadzie, że chociaż pojawi się w MCU, to "Deadpool 3" nie będzie mieszał z opowiedzianą już historią Wolverine'a - to oznacza, że postać nadal umiera pod koniec "Logana". W rozmowie z Jess Cagle opowiedział:

W świecie Marvela mają jakieś urządzenie, które pozwala na podróżowanie w czasie i po uniwersach. Dlatego Deadpool cofnie się jakoś w czasie i nie naruszy opowieści, którą zamknęliśmy w "Loganie". To było dla mnie bardzo ważne. Sądzę, że dla fanów również.

Reżyserem "Deadpoola 3" jest Shawn Levy, który współpracował niedawno z Reynoldsem przy "Free Guyu" i "The Adam Project", a z Hugh Jackmanem stworzył kilka lat temu film "Real Steel".

Scenarzystami produkcji są natomiast Rhett Reese i Paul Wernick, którzy współpracowali z Reynoldsem przy dwóch poprzednich odsłonach serii. Wcześniej nad filmem pracowały siostry Molyneux, które są odpowiedzialne za serial "Bob's Burgers".

Tak jak wspomnieliśmy, w "Deadpoolu 3" powróci Hugh Jackman jako Wolverine i Ryan Reynolds jako Deadpool, a film zobaczymy w kinach 8 listopada 2024 roku.