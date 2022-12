Zmuszał aktorki do seksu, bo chciał "sprawdzić, czy się nadają do roli". Oskarżyło go 30 kobiet

Kolejny reżyser został oskarżony o molestowanie seksualne

Kolejny przedstawiciel Hollywood z oskarżeniami o wykorzystywanie seksualne kobiet - chodzi o Jamesa Tobacka, twórcę takich filmów, jak "Uwiedź i porzuć", "Gracz", "Dwie dziewczyny i chłopak", "Tyson", czy "Bugsy", który był nominowany do Oscara i Złotych Globów. Tuż po wypłynięciu sprawy Weinsteina w 2017 roku, "Los Angeles Times" doniósł, że 38 kobiet oskarżyło Tobacka o nadużycia seksualne.

Wówczas Toback zaprzeczył zarzutom. Finalnie tylko pięć z nich trafiło przed sąd, ale prokuratorzy hrabstwa Los Angeles oddalili sprawę, powołując się na przedawnienie.

Przez jakiś czas sprawa ucichła. Niedawno jednak media ponownie zainteresowały się sprawą, bo jak podaje Page Six, ponad 30 kobiet złożyło zbiorowe oskarżenie przeciwko Tobackowi, zarzucając mu molestowanie seksualne. Dokumenty trafiły do sądu 5 grudnia 2022 roku. Oskarżycielki twierdzą, że reżyser "wykorzystał swoją reputację, władzę i wpływy w branży rozrywkowej", aby "wprowadzać młode kobiety za pomocą oszustwa, przymusu, siły i zastraszania w kompromitujące sytuacje, w których więził je, wykorzystywał seksualnie, atakował i/lub znęcał się nad nimi".

Nowy pozew pojawił się w sądzie za sprawą ustawy w stanie Nowy Jork, która umożliwia ofiarom wykorzystywania seksualnego zgłaszanie się do sądu niezależnie od tego, kiedy domniemane przestępstwo zostało popełnione - pod warunkiem, że doszło do niego na terenie tego stanu.

Z relacji portalu wynika, że proceder reżysera miał trwać ponad 38 lat. Kobiety stwierdziły, że odważyły mówić się dopiero teraz, ponieważ wcześniej były skutecznie zastraszane przez Tobacka - miał podobno mówić, że jeśli nie spełnią jego żądań, trafią na czarną listę w branży rozrywkowej. Mężczyzna miał również grozić im skrzywdzeniem, a nawet morderstwem, jeśli nie będą milczeć na temat wykorzystywania seksualnego, którego doznały.

Toback miał mówić wielu swoim ofiarom, że ma już na koncie morderstwo i że jest powiązany z mafią. Wszystko w celu zastraszenia. W pozwie pojawił się opis działania reżysera. Miał doprowadzać ofiary do czynności seksualnych "by sprawdzić, czy są odpowiednie do ról", których w rzeczywistości wcale nie było.

Kobiety oskarżyły również Harvard Club of New York City za rzekomy współudział i pozwolenie na nadużycia reżysera. Do jego ataków na kobiety miało dochodzić w siedzibie organizacji, między innymi w jadalni, na klatkach schodowych, łazienkach i pokojach hotelowych.

Przedstawiciele i prawnicy reżysera na razie nie udzielili żadnego komentarza.

Jeśli jesteś osobą dotkniętą przemocą seksualną, możesz zwrócić się o pomoc pod podane niżej numery telefonów: