Znany polski aktor Antek Królikowski został zatrzymany przez policję. Był pod wpływem narkotyków

Znany polski aktor Antek Królikowski został zatrzymany przez policję w sobotę 18 lutego 2023 roku popołudniu. Początkowo nie ujawniano jego personaliów, a kilka godzin później Polska Agencja Prasowa podała, że chodzi o popularnego aktora, który dzień wcześniej obchodził urodziny.

Antek Królikowski to polski Leonardo DiCaprio? Tak twierdzi Patryk Vega

Jak donosi Gazeta Wyborcza, impreza urodzinowa aktora i celebryty jeszcze na dobre się nie zaczęła, kiedy to zatrzymano jubilata. 34-latek siedział w samochodzie, tuż pod klubem na rogu ulic Kolejowej i Przyokopowej w Warszawie, gdy jego zachowanie wzbudziło wątpliwości patrolu policyjnego.

Funkcjonariusze drogówki postanowili skontrolować Królikowskiego. W jego samochodzie znaleziono narkotyki, a na miejscu wykonano też szybki test na obecność substancji psychoaktywnych w organizmie - dał on wynik pozytywny. W związku z tym mężczyzna został zatrzymany i przewieziony na komendę przy ulicy Żytniej.

Jak powiedział Gazecie Wyborczej Bartłomiej Śniadała z Komendy Stołecznej Policji:

Na Instagramie popularnego aktora pojawiło się oświadczenie, w którym mężczyzna wytłumaczył sytuację ze swojej perspektywy:

Do zatrzymania doszło około 16.00 przy ul. Karolkowej 16, zaraz po tym, jak wyjechałem z mojego mieszkania do Asi, aby spotkać się z synkiem. Funkcjonariusze z uwagi na otrzymane zgłoszenie, że o tej godzinie i w tym miejscu pojawię się rzekomo pod wpływem nielegalnych substancji, czekali na mnie okolicy miejsca zamieszkania. Zostałem zatrzymany do kontroli, alkotest wykazał, że jestem trzeźwy, jednak narkotest wykrył THC, którym wspomagam swoje leczenie i którego używałem poprzedniego wieczoru.