Zobaczcie pierwszą zapowiedź blockbustera "Rycerze Zodiaku" od Tomasza Bagińskiego [WIDEO]

Tomasz Bagiński stworzył aktorski film na bazie Rycerzy Zodiaku

Bagiński od lat czekał na odpowiednią okazję, by zrealizować swój pierwszy hollywoodzki film aktorski i nareszcie się doczekał - artysta wyreżyserował adaptację "Rycerzy Zodiaku" na bazie popularnej mangi.

Jak podaje The Hollywood Reporter, w filmie pojawią się m.in. Sean Bean oraz Famke Janssen. Tego duetu chyba nie trzeba przedstawiać fanom fantasy - Beana możemy znać chociażby z ikonicznej roli Boromira we "Władcy Pierścieni: Drużyny Pierścienia", natomiast Janssen zyskała międzynarodową sławę przez występy jako Jean Grey w serii "X-Men".

Oprócz tego w obsadzie pojawią się Mackenyu, Madison Iseman, Nick Stahl, Diego Tinoco oraz Mark Dacascos. Poniżej możecie zobaczyć pierwszą zapowiedź "Rycerzy Zodiaku" od Bagińskiego:

Oglądaj

Reżyserem produkcji jest oczywiście wspomniany Tomasz Bagiński, dla którego to pierwszy hollywoodzki film aktorski w karierze. Niedawno jego pracę mogliśmy widzieć w "Wiedźminie" od Netflixa, w którym reżyser pełnił funkcję producenta wykonawczego. Za filmem stoi japońskie Toei oraz Sony Pictures Worldwide Acquisitions.

"Rycerze Zodiaku" będą genezą głównych postaci. Mackenyu wcieli się w Seiya, głównego bohatera całej franczyzy, który pewnego dnia odkrywa kosmiczne moce, co zmusi go do walki z dosłownymi bóstwami. Na jego drodze pojawi się dziewczyna o imieniu Sienna, która również musi się nauczyć kontrolować swoją moc. Wygląda też na to, że Sean Bean wcieli się w mentora głównego bohatera.

Sama seria "Rycerze Zodiaku" zadebiutowała w 1986 roku, pojawiając się w ikonicznym magazynie "Shonen Jump".Od tego czasu komiksy doczekały się kilku adaptacji anime, z których ostatnia zadebiutowała w 2019 roku i nosiła tytuł "Knights of the Zodiac: Saint Seiya". Nadchodzący film aktorski ma natomiast zadebiutować już w 2023 roku, aczkolwiek dokładnej daty premiery jeszcze nie poznaliśmy.