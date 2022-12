Żona Alana Rickmana opisała ostatnie dni gwiazdora "Harry'ego Pottera": "były niezwykłe"

W październiku ukazały się dzienniki Alana Rickmana zatytułowane "Madly, Deeply: The Diaries of Alan Rickman". Wcześniej pisaliśmy o niektórych fragmentach tego tytułu - m.in. tym, który dotyczył jego frustracji z powodu roli Snape'a w "Harrym Potterze".

Książka zawiera również posłowie, które napisała żona aktora, Rima Horton. Z niego dowiadujemy się, że aktor ostatni raz zrobił wpis do pamiętnika 12 grudnia 2015 roku, na miesiąc przed swoją śmiercią. Rickman powoli podupadał na zdrowiu i pisanie zeszło na drugi plan - aktor chciał bowiem jak najwięcej czasu spędzić ze swoimi bliskimi. Jak opisała:

W połowie grudnia 2015 roku jego stan uległ pogorszeniu. Chociaż małżonkowie powoli zdawali sobie sprawę, że Rickman nie ma już za wiele czasu, to do końca mieli nadzieję na poprawę stanu jego zdrowia:

20 grudnia 2015 roku aktor trafił w końcu do szpitala, którego nie opuścił już aż do śmierci. Na przestrzeni tych ostatnich tygodni, pokój szpitalny Rickmana "zamienił się w salon" - aktora codziennie odwiedzali przyjaciele i rodzina, a sam pozostawał w dobrym stanie ducha.

Horton podkreśliła, że w ciągu tych ostatnich dni Rickman pomógł jej w wybraniu wystroju nowego mieszkania, które niedawno kupili, a także zaplanował swój własny pogrzeb.

Jego ostatnie dwa tygodnie życia były nadzwyczajne. Nie mogliśmy zrobić właściwie nic, by mu pomóc - jedynie uśmierzać ból. To na szczęście się udało. Był cały czas otoczony przez ludzi, którzy go kochali, a on do 13 stycznia kontrolował wszystko, co się według niego działo.