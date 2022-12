Koniec pewnej ery. Ash nie będzie już głównym bohaterem Pokemonów [WIDEO]

Po 25 latach Ash Ketchum w końcu osiągnął swój cel i został najlepszym trenerem Pokemów na świecie. Coś się skończyło i to chyba było do przewidzenia, że nadszedł czas na następne pokolenie. Grupa Pokemon Company zapowiedział nowy serial animowany Pokemon, w którym nie zobaczymy już Asha. Czego możemy się spodziewać po nowych odcinkach?

Serial Pokemony bez Asha. To koniec pewnej ery [WIDEO]

Nowa animowana seria Pokemon będzie miała premierę w 2023 roku i głównymi bohaterami będą Liko i Roy. Co ciekawe serial pokaże pierwszego partnera Paldea, Pokémona Sprigatito, Fuecoco i Quaxly z gier wideo Pokémon Scarlet i Pokémon Violet, a także legendarnego Pokémona Rayquaza w wariancie Shiny.

Nadchodząca historia zadebiutuje po bieżącym sezonie animacji Pokémon „Pokémon Ultimate Journeys: The Series”, w której Ash Ketchum i jego Pikachu wygrywają turniej Masters Eight w Pokémon World Coronation Series.

Oglądaj

Po historycznym zwycięstwie Asha jako Mistrza Świata Pokémon — zwieńczeniu jego przygód obejmujących 25 sezonów — fani mogą przypomnieć sobie jego historyczną podróż w kolekcji specjalnych odcinków kończących „Pokémon Ultimate Journeys: The Series”. W tych odcinkach pojawią się ulubione przez fanów Pokémony i postacie, w tym Misty i Brock dając wgląd w to, co może przynieść przyszłość najsilniejszemu trenerowi na świecie w ostatnim rozdziale Asha i jego Pikachu.

Nadchodzące odcinki specjalne nie tylko świętują monumentalne osiągnięcie Asha, ale są także wyrazem wdzięczności Pokémonów dla wszystkich oglądających, którzy dołączyli do niego oraz jego partnera Pokémona Pikachu w tej przygodzie.