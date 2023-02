Canal+ zapowiedział serial komediowy "Emigracja XD" na bazie książki autora past Malcolma XD

EMIGRACJA XD - nowy serial komediowy Canal+

"EMIGRACJA XD" to nadchodząca "komedia drogi o podróży dwóch ziomków z bardzo małego miasta do bardzo Wielkiej Brytanii. Z Europejskiej Stolicy Agrestu do centrum Londynu".

Produkcja ma być pełna absurdalnych sytuacji, znakomitych dialogów i totalnie odjechanych (dosłownie i w przenośni) bohaterów, w których wcielają się m.in. Tomasz Włosok, Michał Balicki, Paulina Gałązka, Adam Bobik, Jarosław Boberek, Katarzyna Bujakiewicz czy Piotr Trojan.

10-odcinkowy serial z dużym dystansem podchodzi do tytułowego tematu, przedstawiając go w krzywym zwierciadle. Główni bohaterowie, Malcolm i Stomil, grani przez Tomasza Włosoka i Michała Balickiego, to dwaj kumple z niewielkiego miasteczka w centralnej Polsce, których opłakane skutki pewnej imprezy zmuszają do zarobkowego wyjazdu do Londynu.

To wielkie multikulti miasto zaskoczy młodych emigrantów mnogością narodowości, zwyczajów, wyznań oraz pełnym przekrojem freaków od A do Z, którzy nie będą im ułatwiać odnalezienia się w nowej rzeczywistości: od miłośnika pociągów i Johnny’ego Casha – recydywisty Romana, przez squattersów z willi z basenem, po aspirującego piłkarza z Ghany i romskich sprzedawców kamperów.

Produkcja powstała na podstawie książki napisanej przez legendarnego autora past ("Mój stary to fanatyk wędkarstwa...") i memiarza - Malcolma XD, która sprzedała się łącznie w liczbie 65 000 egzemplarzy.

Najnowsza produkcja CANAL+ Polska zadebiutuje już 17 marca 2023 roku w CANAL+ online i w CANAL+ Premium!