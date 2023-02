Bez cienia wątpliwości możemy powiedzieć, że "Gra o tron" była jednym z największych hitów telewizyjnych ostatnich kilkunastu lat. Fani twórczości George'a R.R. Martina wiedzą jednak, że uniwersum ma mnóstwo innych ciekawych historii do opowiedzenia. HBO postanowiło wykorzystać ten fakt i zrealizowało "Ród smoka", który okazał się być hitem wśród widzów i krytyków.

"Ród smoka" miał być jednak jedynie jednym z wielu wcześniej zapowiedzianych spin-offów "Gry o tron", o których na przestrzeni lat słuch zaginął. Temat co jakiś czas powraca, zwłaszcza, kiedy dziennikarze mają okazję porozmawiać z szefostwem HBO i HBO Max. Ostatnio wywiadu Variety udzielił Casey Bloys, który jest CEO ds. kontentu w firmie.

Ten wyjaśnił, że chociaż "Ród smoka" był wielkim hitem dla HBO, to firma jest bardzo selektywna w podejmowaniu decyzji dot. kolejnych seriali ze świata "Gry o tron". Te są nie tylko bardzo kosztowne, ale też zajmują wiele czasu:

Pamiętajmy, że zanim dotarliśmy do "Rodu smoka", to stworzyliśmy dużo innych seriali, nakręciliśmy nawet odcinek pilotażowy jednej produkcji, napisaliśmy mnóstwo scenariuszy i w końcu zrobiliśmy tylko "Ród smoka". Żeby osiągnąć kolejny sukces, będziemy musieli powtarzać ten proces, tworzyć mnóstwo nowych rzeczy i próbować wszystkiego. Nigdy nie wiemy, co będzie działało. A to jest długotrwały proces, w trakcie którego jesteśmy teraz.