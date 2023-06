Netflix wprowadził nowe zasady współdzielenia kont, co nie spodobało się sporej części użytkowników. Czy Netflix dobrze na tym wyszedł? Mamy statystyki, z których jasno wynika, że to był dobry ruch dla platformy.

Chociaż początkowo Netflix zachęcał do współdzielenia kont, to w 2023 to się zmieniło. Serwis ogłosił nowe zasady współdzielenia konta i zaczął to egzekwować. Czy taka polityka się opłaciła? Część polskich użytkowników znalazła sposób na obejście nowego regulaminu platformy, pojawiły się słowa krytyki, ale statystyki jasno pokazują, czy Netflix wyszedł na tym wszystkim dobrze - przynajmniej w USA.

Czy nowa polityka opłaciła się Netfliksowi? Liczby mówią same za siebie

Jak podaje portal wirtualnemedia.pl, z raportu Antenny wynika, że Netflix zrobił dobry ruch. Na rynku amerykański w okresie 26 i 27 maja zanotowano prawie 100 000 dziennych rejestracji. W tym okresie średnia dzienna liczba wynosiła 73 tysiące, więc w stosunku do średniej z poprzednich 60 dni Netflix zanotował wzrost o 102 procent.

Co ciekawe, wynik ten pobił rekordową liczbę rejestracji w okresach lockdownu z powodu pandemii w USA. Z raportu wynika również, że stosunek rejestracji do anulowań od 23 maja 2023 wzrósł o 25,6 proc. w porównaniu z poprzednim okresem 60-dniowym.

Fot. materiały prasowe Antenna

Zmiany weszły również w Polsce pod koniec maja i osoby mieszkające w jednym gospodarstwie domowym nie muszą się niczym przejmować. Za to osoby dzielące się kontem i nie mieszkające razem muszą zapłacić więcej. Subskrybent może dodać do konta osobę spoza swojego gospodarstwa domowego i wówczas będzie płacić 9,99 zł miesięcznie więcej. Koszt planu Standard to 43 złotych miesięcznie, zaś Premium to 60 zł miesięcznie i w ramach tego pakietu możemy dodać 2 dodatkowe gospodarstwa domowe.