Smutne wieści dla fanów Marvela. "Daredevil: Born Again" będzie znacznie mniej brutalny od wersji Netflixa

Wygląda na to, że "Daredevil: Born Again" będzie się znacząco różnił od serialu Netflixa, którego pokochali fani Marvela.

Daredevil: Born Again nie będzie tak brutalny, jak serial Netflixa

Charlie Cox niedawno zdradził parę szczegółów dotyczących nadchodzącego serialu "Daredevil: Born Again", który będzie niejako wznowieniem/rebootem popularnej serii Netflixa o niewidomym superbohaterze.

Cox oczywiście powróci w roli Matta Murdocka/Daredevila, którego grał w serialu Netflixa od 2015 do 2018 roku, gościnnie w filmie "Spider-Man: No Way Home", a także produkcji "Mecenas She-Hulk". Aktor zdradził, że zdjęcia do projektu zajmą mu praktycznie cały 2023 rok. Jak opowiedział w rozmowie z NME:

Powiedzieli mi, że będziemy kręcili w 2023 roku. Jak zapytałem ich: "Kiedy?", to powiedzieli, że zaczynam w lutym, a skończę dopiero w grudniu.

Gwiazdor serii wyjaśnił, że jest całkiem podekscytowany, że będzie mógł zagrać nową wersję Matta Murdocka, co pozwoli mu nieco poeksperymentować z bohaterem, w którego wciela się od kilku dobrych lat:

To musi być swojego rodzaju reinkarnacja, musi się czymś różnić, bo jeśli nie, to po co to w ogóle robimy?

Następnie Charlie Cox wyjaśnił, co jego zdaniem ulegnie zmianie:

Moim zdaniem ta postać działa najlepiej, gdy opowiada historie dla doroślejszych widzów. Mój instynkt podpowiada mi, że pewnie serial będzie podobnie mroczny, ale mniej brutalny, niż oryginał. Zrobiliśmy już kontynuację "Daredevila". Teraz zróbmy coś nowego. Weźmy te elementy, które działały, ale zobaczmy, czy możemy je poszerzyć. Czy możemy zdobyć nieco młodszych widzów, ale bez tracenia tego, co działało wcześniej?

Scenarzystami i producentami nowego serialu są twórcy "Covert Affairs" Matt Corman i Chris Ord. Serial opowie nam oczywiście historię Daredevila, znanego również jako Matt Murdock, który za dnia jest prawnikiem, a w nocy wymierza inny rodzaj sprawiedliwości jako zamaskowany bohater.

Oprócz Charliego Coxa w serialu "Daredevil: Born Again" mają wystąpić również Vincent D'Onofrio powracający jako Wilson Fisk/Kingpin, a także Michael Gandolfini, Sandrine Holt oraz Margarita Levieva. Premiera produkcji została zaplanowana na 2024 rok.