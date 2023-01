"Daredevil" nie popełni błędów "She-Hulk" - twórcy zatrudnili prawników do pomocy ze scenariuszami

Już niedługo ruszą zdjęcia do serialu "Daredevil: Born Again", w którym tytułową rolę zagra ponownie Charlie Cox. Twórcy skupią się w produkcji nie tylko na jego nocnych harcach, ale również na pracy dziennej Matta Murdocka.

Daredevil nie popełni błędów She-Hulk

Niedawno dowiedzieliśmy się, że showrunnerzy serialu "Daredevil: Born Again" Chris Ord i Matt Corman postanowili zatrudnić do pomocy kilka scenarzystek, które brały udział w pisaniu seriali ArrowVerse ("Flash", "Naomi" i "Legends of Tomorrow"), Jill Blankenship oraz Grainne Godfree.

Z relacji The Cosmic Circus wynika jednak, że ten duet nie jest jedyną "świeżą krwią", która zasili pokój scenarzystów. Wśród kolejnych nazwisk twórców pojawili się bowiem David Feige, Thomas Wong oraz Zachary Reiter.

Każdy z nich ma spore doświadczenie nie tylko scenopisarskie, ale również prawnicze. Chociażby Feige był publicznym adwokatem (którym w serialu jest również Matt Murdock) w Nowym Jorku, a potem pisał dla seriali prawniczych "Raising the Bar" i "For Life".

Wong był natomiast prawnikiem w Nowym Jorku, podejmując się potem pisania serialowej wersji "Raportu mniejszości". Reiter pełnił natomiast funkcję asystenta prokuratora okręgowego w Queens, pisząc też dla kryminalnych produkcji "Law & Order: Organized Crime" i "CSI: Kryminalne zagadki Nowego Jorku".

To zatem oznacza, że twórcy "Daredevil: Born Again" nauczyli się po błędach "She-Hulk". Przypominamy bowiem, że showrunnerka tego serialu przyznała w wywiadach, że nie zatrudnili do pomocy żadnych konsultantów prawnych i po jakimś czasie scenarzyści zorientowali się, że nie potrafią za bardzo pisać scen prawniczych i sądowych.

To było natomiast nieco problematyczne, ponieważ ich główna bohaterka Jen Walters z zawodu jest prawniczką - i to bardzo dobrą prawniczką.

Wygląda na to, że "Daredevil" nie będzie miał tego problemu. Efekt końcowy zobaczymy zaś dopiero wiosną 2024 roku, aczkolwiek na pocieszenie możemy dodać, że serial "Born Again" ma liczyć aż 18 odcinków, więc będzie co oglądać.