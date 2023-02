David Harbour o "Stranger Things": "dobrze, że ten serial się już kończy"

David Harbour o końcu Stranger Things: dobrze, że nadchodzi

Wygląda na to, że obsada "Stranger Things" jest już gotowa na to, by pożegnać się z hitowym serialem Netflixa. Niedawno o swoich odczuciach opowiedział David Harbour, który od samego początku wcielał się w Jima Hoppera, lokalnego policjanta, a potem też opiekuna El/Jestenastki.

Aktor miał okazję niedawno pogadać z portalem Discussing Film, mówiąc w rozmowie, że czas serialu już zwyczajnie nadszedł:

Co jest zabawne, to kiedy zaczęliśmy robić ten serial, to nie chciałem, żeby to się kończyło. Dlatego go kocham. To jest świetna telewizja, którą bym uwielbiał niezależnie od tego, czy w niej występuję. Ale teraz minęło 9 lat odkąd zaczęliśmy robić pierwszy sezon, więc nadszedł czas, żeby serial się skończył.

Po chwili dodał jednak:

Ale to jest oczywiście słodko-gorzkie. Jest pewien smutek. Ale z drugiej strony wszyscy dorośliśmy, jest czas opuścić gniazdo i spróbować swoich sił w innych projektach. No i dać braciom Duffer taką samą szansę. Ci panowie są tak cholernie utalentowani, że nie mogę się doczekać, co zrobią w przyszłości. Więc tak, to słodko-gorzkie, ale jest czas najwyższy.

Jeśli wierzyć zapewnieniom wspomnianych braci Duffer to nowe odcinki będą znacznie krótsze od tego, co zaserwowali nam w 2022 roku. Wszystko ze względu na to, że kontekst sytuacyjny jest już zarysowany, postaci są nam dość dobrze znane i teraz wystarczy to jedynie w jakiś ładny sposób spiąć - np. zabijając jedną z głównych postaci.

Jak zwykle wszystkiego dowiemy się w swoim czasie. A kiedy konkretnie? Tego niestety też nie wiemy, bo data premiery 5. sezonu "Stranger Things" nie została jeszcze ustalona. Optymistycznie możemy liczyć na pierwszą połowę 2024 roku. Wszystkie dotychczasowe odcinki serialu są natomiast oczywiście dostępne na Netflixie.