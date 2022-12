"Gen V" - oto zwiastun nowego serialu osadzonego w świecie "The Boys" [WIDEO]

Co się stanie, kiedy grupa napalonych, zjaranych i pijanych studentów otrzyma supermoce? O tym opowie nam serial "Gen V" od twórców "The Boys".

Gen V - nowy aktorski spin-off The Boys

Jak czytamy w opisie udostępnionym na łamach THR, serial ma być przeznaczony tylko dla dorosłych, a głównymi bohaterami będą młodzi superbohaterowie, którzy "testują swoje limity fizyczne, seksualne i moralne" w rywalizacji o lukratywne kontrakty z Vought. Te bowiem dają im możliwość podróżowania po świecie i odwiedzania najbardziej pożądanych miast na świecie.

Poniżej możecie zobaczyć zwiastun "Gen V":

Oglądaj

Na temat projektu wypowiedział się twórca "The Boys", Eric Kripke:

Nasz spin-off będzie się rozgrywał w Vought Cinematic Universe, ale będzie miał zupełnie inny ton i styl od oryginału. To będzie nasza wersja opowieści o dzieciakach z uniwersytetu, a obsada będzie przepełniona fascynującymi, skomplikowanymi i często zabójczymi młodziakami.

Dowiedzieliśmy się, że główne role w serialu zagrają: Jaz Sinclair ("Chilling Adventures of Sabrina"), Lizze Broadway ("Here and Now"), Shane Paul McGhie ("Unbelievable"), Aimee Carrero ("Elena of Avalor"), Reina Hardesty ("Brockmire") oraz Maddie Phillips ("Teenage Bounty Hunters").

W produkcji pojawią się również Jessie T. Usher, Colby Minifie oraz P.J. Byrne, którzy w "The Boys" wcielają się kolejno w A-Traina, Ashley i fanboja Homelandera.

Showrunnerkami nowego serialu będą współtwórczyni "Agentki Carter", Michele Fazekas i Tara Butters. Produkcja "Gen V" zadebiutuje na Prime Video już w 2023 roku.