God of War oficjalnie jako serial aktorski od Prime Video. Znamy nazwiska twórców

God of War jako serial aktorski od Amazon Prime Video

Jak podaje Deadline, flagowa franczyza PlayStation o tytule God of War zostanie zamieniona w serial telewizyjny. Według informacji serwisu, Prime Video zamówiło już pierwszy sezon aktorskiej serii na podstawie ikonicznej mitologicznej serii. Prace nad produkcją ruszyły już w marcu 2022 roku, kiedy to po raz pierwszy usłyszeliśmy, że Amazon negocjuje warunki umowy z Sony.

Twórcami nowego projektu mają być współtwórcy i producenci "The Expanse" Mark Fergus i Hawk Ostby, którzy napiszą scenariusz oraz showrunner "Koła czasu", Rafe Judkins. Oczywiście w realizacji serialu muszą pomóc ludzie z Sony Pictures Television oraz PlayStation Productions - tutaj mowa głównie o Corym Barlogu, reżyserze God of War 2018, który będzie pełnił funkcję producenta wykonawczego..

Jak podaje Deadline, wygląda na to, że serial ma nam opowiadać fabułę przedstawioną we wspomnianej grze z 2018 roku - po krwawych przygodach w starożytnej Grecji, Spartiata i tamtejszy bóg wojny Kratos dostaje się do nordyckiego Midgardu. Na swojej drodze spotyka kobietę o imieniu Faye, a po jakimś czasie bierze ją za żonę i doczekują się syna imieniem Atreus.

Kiedy Faye umiera, Kratos i Atreus postanawiają spełnić jej ostatnie życzenie, którym było rozrzucenie jej prochów z najwyższego szczytu we wszystkich 9 światach. Zadanie okazuje się być trudniejsze, niż pierwotnie zakładali i w trakcie podróży panowie nie tylko lepiej poznają samych siebie, ale także otaczający ich świat oraz intrygi zasiane przez nordyckich bogów.

Sony PlayStation jest mocno zaangażowane w tworzenie filmów i seriali. W lutym 2022 roku zadebiutował film "Uncharted", niedawno poinformowano, że Peacock zrealizuje serial "Twisted Metal" z Anthonym Mackie w roli głównej, a HBO już w styczniu 2023 roku pokaże "The Last of Us" z Pedro Pascalem i Bellą Ramsey w rolach głównych.

Sam Amazon również jest agresywny na poletku adaptacji filmowych - pokaże serial telewizyjny na podstawie Fallouta z Waltonem Gogginsem w roli głównej, a także podobno jest w trakcie tworzenia serialu "Mass Effect".

Niestety, na razie nie znamy obsady, ani daty premiery aktorskiego serialu "God of War".