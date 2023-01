HBO Max nie wytrzymało ogromnej premiery "The Last of Us". Sytuacja jak z "Rodem smoka"

W nocy z niedzieli na poniedziałek 16 stycznia 2023 roku zadebiutował serial "The Last of Us". Jego pierwszy odcinek był tak popularny, że premiery nie wytrzymał serwis HBO Max.

The Last of Us jest tak popularne, że zepsuło HBO Max

Z relacji Comicbook.com wynika, że fani korzystający z HBO Max mieli niezbyt przyjemne doświadczenie podczas premiery "The Last of Us". Najgłośniejszy dotychczas debiut 2023 roku (i prawdopodobnie jeden z największych tego roku) był trochę niewypałem.

Serial był tak wyczekiwany przez fanów, że serwis streamingowy HBO Max nie wytrzymywał, kiedy widzowie rzucili się na premierę. Na Twitterze zaczęło się pojawiać sporo wpisów na temat błędów, które wyskakiwały użytkownikom, kiedy próbowali odtworzyć pierwszy odcinek "The Last of Us".

Podobną sytuację zanotował również serwis DownDetector, który potwierdził, że HBO Max nie udźwignęło do końca obciążenia serwerów. Firma HBO nie skomentowała w żaden sposób tych problemów.

Na szczęście, sprawa dotyczyła w większości serwisu w USA - w Polsce "The Last of Us" możemy obejrzeć bez większych problemów (a przynajmniej 16 stycznia 2023 roku o godzinie 12:00).

Serial jest niesamowicie mocno promowany przez HBO - chwilę po premierze debiutanckiego odcinka w sieci pojawił się krótki dokumentalny materiał "Inside The Episode" o procesie tworzenia pilota. Oprócz tego, serwis zrealizował też oficjalny podcast, którego prowadzącym jest Troy Baker, aktor, który wcielał się w Joela w grach TLOU:

Kolejne odcinki "The Last of Us" będą się pojawiały na HBO Max i HBO w poniedziałki. Najbliższy zadebiutuje 23 stycznia 2023 roku.