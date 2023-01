HBO Max z premierami na drugą połowę stycznia 2023 roku. Co oprócz "The Last of Us"?

Już za moment na HBO Max pojawi się serial "The Last of Us", ale serwis ma w rękawie jeszcze inne asy. Oto pełna lista nowości na styczeń 2023 roku.

The Last of Us i...? Oto lista nowości HBO Max na drugą połowę stycznia 2023

Dwadzieścia lat po tym, jak współczesna cywilizacja zostaje zniszczona, ocalały Joel zostaje zatrudniony, aby przemycić z opresyjnej strefy kwarantanny 14-letnią dziewczynę, Ellie. Para przemierza wspólnie USA, polegając na sobie nawzajem, aby przetrwać - takimi słowami HBO Max zapowiada swój nowy flagowy serial "The Last of Us" na podstawie szalenie popularnych gier o tym samym tytule.

Nie samym TLOU jednak człowiek żyje - z seriali czekają na nas jeszcze popularni "Cudotwórcy" ze Stevem Buscemim i Danielem Radcliffe'em w rolach głównych, a także "Świat Luny". W nim, początkująca dziennikarka Luna podejmuje się pisania horoskopów dla portalu, wykorzystując do tego pamiątkową talię tarota, co wywraca jej życie do góry nogami.

Oprócz tego, zobaczymy jeszcze nowe odcinki "Młodego Sheldona", czy "Winchesterów", czyli opowieści o rodzicach głównych bohaterów "Supernatural".

Tak prezentuje się natomiast pełna lista nowości HBO Max na drugą połowę stycznia 2023 roku:

16 stycznia

The Last of Us, odc. 1

Na los szczęścia, Baltazarze! (Au Hasard Balthazar)

Jej droga (Her Way)

17 stycznia

Młody Sheldon (Young Sheldon VI), odc. 10

Cudotwórcy (Miracle Workers IV), odc. 1

19 stycznia

Plotkara (Gossip Girl II), odc. 9

Velma, odc. 3-4

Silverstar

20 stycznia

Świat Luny (This Is Luna), odc. 1-10

Na planie (Hollywood On Set XX), odc. 3

Wielka wolność (Great Freedom)

21 stycznia

Pocoyo II, odc. 1-52

Teoria gry z Bomanim Jonesem (Game Theory with Bomani Jones II), odc. 1

22 stycznia

11 strzałów: Ciemna strona piłki nożnej (11 Shots, odc. 11)

Dobra matka (Good Mother)

23 stycznia

The Last of Us, odc. 2

Nasza stara klasa (My Old School)

Mouchette

24 stycznia

Młody Sheldon (Young Sheldon VI), odc. 11

Cudotwórcy (Miracle Workers IV), odc. 2

25 stycznia

YOLO: srebrne przeznaczenie (YOLO: Crystal Fantasy II), odc. 1-2

All American V, odc. 8

All American: nowe początki (All American: Homecoming II), odc. 8

26 stycznia

Spuścizna (Legacy), odc. 1-40

Słowo na L: Generacja Q (The L Word: Generation Q III), odc. 1-10

Plotkara (Gossip Girl II), odc. 10

Velma, odc. 5-6

A.I. Sztuczna inteligencja (A.I.: Artificial Intelligence)

27 stycznia

The Forgotten Valley, odc. 1-10

Na planie (Hollywood On Set XX), odc. 4

The Sins of the Fathers and Some of the Mothers

Pośrednik (The Middle Man)

Petya, moja Petya (Petya Of My Petya)

Piraci z sąsiedztwa: Ninja z drugiej strony (Ninjas Down the Street)

28 stycznia

Zwariowane melodie: Kreskówki (Looney Tunes Cartoons IV), odc. 1-10

Teoria gry z Bomanim Jonesem (Game Theory with Bomani Jones II), odc. 2

29 stycznia

Zbyt blisko słońca (Too Close to the Sun)

Ojciec Stu (Father Stu)

30 stycznia

The Last of Us, odc. 3

Pieniądz (L'argent)

31 stycznia