Henry Cavill zostanie "godnie pożegnany" w trzecim sezonie "Wiedźmina"

Jak pewnie wiecie, 3. sezon 'Wiedźmina" będzie oficjalnie ostatnim dla Henry'ego Cavilla, który zrezygnował z roli Geralta z Rivii. Powody tej decyzji nie są do końca jasne, ale spodziewamy się, że aktor jako fan oryginalnych książek i gier nie do końca dogadywał się z twórcami serialu, którzy wprowadzali dużo autorskich pomysłów, traktując opowieści Sapkowskiego jako "luźną inspirację".

Nie mniej, na razie wszyscy trzymają pozytywny front i nawet jeżeli między Cavillem a twórcami doszło do jakichś scysji, to showrunnerka Lauren Hissrich zapewniła, ze gwiazdor zostanie "godnie pożegnany" przez scenarzystów produkcji.

Szefowa serialu niedawno udzieliła wywiadu portalowi Entertainment Weekly, w którym opowiedziała co nieco na temat nadchodzącego projektu. Podkreśliła, że 3. sezon ma niejako zamknąć pewien rozdział przygód Geralta, a w przyszłości zobaczymy odświeżoną wersję postaci, co całkiem interesująco pokrywa się ze zmianą odtwórcy głównej roli:

Dla Geralta dużą zmianą jest poświęcenie się dla Ciri. Jest w stanie porzucić nawet swoją neutralność, by tylko ją chronić. A to dla mnie jest jedna z najbardziej heroicznych rzeczy, jakie mogliśmy zrobić, by pożegnać Henry'ego, chociaż tego nie planowaliśmy. Geralt na końcu ma nową misję i w 4. sezonie zastajemy go nieco odmienionego - teraz nawet fizycznie.