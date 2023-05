Jaskier będzie romansował z facetem w 3. sezonie "Wiedźmina". A mieli się trzymać książek...

Jaskier będzie romansował z facetem? Interesujące informacje z planu Wiedźmina

Joey Batey jeszcze przed debiutem Netflixa w 2019 roku opowiadał o tym, że jego zdaniem Jaskier ma mnóstwo miłości do ludzi ogólnie. I to nie tylko tej metaforycznej. Dlatego też wątek, w którym bard zakochuje się w innym mężczyźnie nie jest jakoś specjalnie zaskakujący i nie jest nawet na liście 10 największych różnic między serialem a książkami.

Żeby nie było - informacje przekazała sama showrunnerka Lauren Schmidt Hissrich:

Jaskier się zakochuje. I to w postaci, którą fani znają i która stale pojawia się w książkach. Więc to, co wydarzy się między nimi trzecim sezonie, będzie miało długotrwałe skutki.

A kto będzie obiektem westchnień przyjaciela Geralta? Książę Radowid z Redanii. Warto zaznaczyć, że ten jest kawalerem na wydaniu (który był formalnie zaręczony z Ciri - to potem anulowano), a jego potencjalne małżeństwo będzie miało ogromne znaczenie polityczne. Romans z Jaskrem w teorii jest więc nawet całkiem interesującym prospektem.

Szkoda tylko, że ten wątek jest absolutnie wyssany z palca, bo podczas wydarzeń z książek Radowid jest nastolatkiem. I to młodym nastolatkiem, bo po śmierci swojego ojca nie mógł pełnić funkcji władcy ze względu na swój wiek.

To więc oznacza, że w serialu Radowid będzie najprawdopodobniej starszy (bo Jaskier jest jednak dorosłym facetem), a twórcy również całkowicie zmodyfikują, czy nawet pominą wątek Rady Regencyjnej (a co za tym idzie Dijkstry i Filippy). Albo Jaskier zakocha się w dziecku, co również nie brzmi zbyt sympatycznie.

Bójmy się - do tej pory Hissrich i spółka pokazali nam bowiem że absolutnie nie potrafią modyfikować wątków z oryginalnych książek Sapkowskiego na korzyść swojego serialu. Wszystkie ich oryginalne pomysły były bowiem z czapy albo (co gorsze) nie szanowały świata wykreowanego w świecie "Wiedźmina". Nie spodziewamy się, by teraz im to nagle wyszło.