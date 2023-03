Jon Bernthal wróci jako Punisher w serialu "Daredevil: Born Again". Fani są zachwyceni

Jon Bernthal dołączy do Charliego Coxa i Vincenta D'Onofrio i powróci w serialu "Daredevil: Born Again" od Disney+. Niestety potwierdzono również mniej przyjemne wiadomości.

Jon Bernthal wróci jako Punisher w serialu Daredevil: Born Again

Jak podaje The Hollywood Reporter, serial "Daredevil: Born Again" pokaże nam kilka uwielbianych postaci ze świata Marvela - tym razem mowa o Jonie Bernthalu, który ma powrócić jako Punisher w nadchodzącej produkcji od Disney+.

Na temat serialu pojawiało się sporo różnych plotek dotyczących tego, kto może powrócić w produkcji Disney+ - The Hollywood Reporter podał, że w tym momencie nie ma planu na to, by swoje role ponownie zagrali Deborah Ann Woll i Elden Henson, którzy wcielali się w Karen Page i Foggy'ego Nelsona. Portal podkreślił jednak, że sytuacja za kulisami jest płynna i może jeszcze ulec zmianie.

Jedno jest pewne - w nowym serialu powrócą definitywnie Charlie Cox i Vincent D'Onofrio, którzy wcielą się ponownie w Daredevila i Kingpina. Obaj panowie zadebiutowali już w MCU, pojawiając się kolejno w "Spider-Manie: No Way Home" i "Mecenas She-Hulk" oraz w "Hawkeye'u".

Scenarzystami i producentami nowego serialu są twórcy "Covert Affairs" Matt Corman i Chris Ord. Produkcja opowie nam oczywiście historię Daredevila, znanego również jako Matt Murdock, który za dnia jest prawnikiem, a w nocy wymierza inny rodzaj sprawiedliwości jako zamaskowany bohater.

Gwiazdor serialu zapowiedział wcześniej, że produkcja będzie się znacznie różniła od oryginału:

Moim zdaniem ta postać działa najlepiej, gdy opowiada historie dla doroślejszych widzów. Mój instynkt podpowiada mi, że pewnie serial będzie podobnie mroczny, ale mniej brutalny, niż oryginał. Zrobiliśmy już kontynuację "Daredevila". Teraz zróbmy coś nowego.

Oprócz Charliego Coxa, Bernthala i D'Onofrio w serialu "Daredevil: Born Again" mają wystąpić również Michael Gandolfini, Sandrine Holt oraz Margarita Levieva. Premiera produkcji została zaplanowana na 2024 rok.