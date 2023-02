Szykujcie się na kolejne spotkanie z Pennywise'em. Powstanie serial na bazie powieści "TO" Stephena Kinga

Nie zabija się kury znoszącej złote jaja - Warner Bros. poinformował, że zamierza zrealizować serial "Welcome to Derry" będący prequelem popularnych filmów "To".

Welcome to Derry - kolejny horror ze świata Stephena Kinga

HBO Max też chce coś ugrać na sukcesie filmów "TO" na bazie powieści Stephena Kinga. W produkcji jest serial "Welcome to Derry" (tytuł roboczy) tworzony przez Warner Bros. Television i filmowców Andy'ego i Barbarę Muschiettich oraz Jasona Fuchsa - cała trójka pracowała nad poprzednimi horrorami z serii.

"Welcome to Derry" będzie oczywiście bazował na popularnej książce Stephena Kinga i jej adaptacjach, a głównym zadaniem serialu będzie "rozszerzenie historii", którą mieliśmy okazję zobaczyć w filmach "To" i "To: Rozdział 2".

Sprawę skomentował nawet Stephen King, który nie krył zadowolenia, że świat z jego książek zyskał taką popularność wśród odbiorców:

Ekscytuje mnie fakt, że opowieść o najbardziej nawiedzonym miasteczku w Maine nadal rezonuje z odbiorcami. Cieszę się też, że to Andy i Barbara będą zarządzali przerażającymi zabawami, które czekają na nas w Derry. Czerwone baloniki dla każdego!

Jason Fuchs ma napisać scenariusz pierwszego odcinka na bazie historii wymyślonej przez Muschiettich. Zajmie się też produkcją i razem z Bradem Calebem Kane'em obejmą role showrunnerów projektu. Rodzeństwo Muschiettich będzie natomiast pełniło funkcje producentów wykonawczych oraz wyreżyserują kilka odcinków serialu.

Wszystko zostaje więc w tym samym kręgu, który odpowiedzialny był za sukces filmów.

Jako nastolatkowie zamienialiśmy się książką Stephena Kinga, aż się nie rozleciała. "TO" jest niezwykle złożoną książką, która zawiera znacznie więcej detali i ciekawych opowieści, niż byliśmy w stanie przekazać w naszych filmach. Nie możemy się doczekać, aż w pełni oddamy powieść Stephena, pokazując jej humor, serducho i oczywiście horror.

Tak projekt w oświadczeniu zapowiedziało rodzeństwo Muschiettich, które prawdopodobnie zajmie się serialem po premierze ich nadchodzącego filmu superbohaterskiego "The Flash". Ten pojawi się w kinach już w czerwcu 2023 roku.