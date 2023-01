Krawczyk i Norek tańczą z Wednesday. Oto "Miodowe Lata" w Akademii Nevermore [WIDEO]

Takiego połączenia nikt się nie spodziewał. Zobaczcie, co wydarzyłoby się, gdyby bohaterowie "Miodowych Lat" pojawili się w "Wednesday".

"Wednesday" okazała się ogromnym hitem Netfliksa. Co więcej, scena tańca głównej bohaterki spodobała się internautom na tyle, że w sieci pojawiło się mnóstwo nagrań z charakterystycznym układem tanecznym. Ktoś wpadł na pomysł, żeby do tego wszystkiego dorzucić polski akcent, a mianowicie Krawczyka i Norka z "Miodowych Lat". Panowie pojawili się na imprezie w Akademii Nevermore i rozkręcili całą imprezę. Zresztą przekonajcie się sami!

"Miodowe Lata" w świecie "Wednesday" [WIDEO]

Bohaterów serialu "Miodowe Lata" zna chyba każdy, więc teraz sobie wyobraźcie, że Karol Krawczyk i Tadeusz Norek wpadają na imprezę do Akademii Nevermore i razem z Wednesday postanawiają podbić parkiet. Scena tańca głównej bohaterki zachwyciła wielu widzów i sporo osób odwzorowało taniec na TikToku, a nawet na lodowisku - zrobiła to 16-letnia łyżwiarka Kamila Valieva.

Ktoś postanowił wrzucić bohaterów "Miodowych Lat" do świata "Wednesday" i oglądając poniższe wideo nie sposób jest się nie śmiać - w końcu bohaterowie polskiego serialu nigdy się nam nie znudzą.

Oglądaj

"Wednesday" doczeka się 2. sezonu, co było zresztą do przewidzenia, bo serial pobił rekord 341 milionów godzin w trakcie pierwszego tygodnia od premiery, co sprawiło, że pobił dotychczasowy wynik ustalony przez "Stranger Things 4". Na razie nie wiadomo, kiedy miałby się pojawić kolejny sezon produkcji.