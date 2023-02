"Królowa Charlotta: Opowieść ze świata Bridgertonów" od Netflixa doczekała się zwiastuna i daty premiery

Królowa Charlotta doczekała się zwiastuna i daty premiery

Podczas wirtualnego wydarzenia zorganizowanego przez Netflix i Shondaland twórczyni oraz producentka wykonawcza Shonda Rhimes ujawniła datę premiery serialu "Królowa Charlotta: Opowieść ze świata Bridgertonów". Po raz pierwszy zaprezentowano również zapowiedź sześcioodcinkowego serialu limitowanego.

W trakcie wydarzenia członkowie obsady - Golda Rosheuvel (Królowa Charlotta), India Amarteifio (młoda Królowa Charlotta), Corey Mylchreest (młody Król Jerzy), Arsema Thomas (młoda Lady Danbury), Adjoa Andoh (Lady Danbury) i Ruth Gemmell (Lady Violet Bridgerton) wraz z Shondą Rhimes wzięli udział w panelu dyskusyjnym.

Podczas imprezy zdradzili fanom, czego mogą się spodziewać w nowym serialu, jak odnosi się on do uniwersum Bridgertonów i które wątki dotyczące ich ulubionych bohaterów zgłębi. Aktorzy opowiedzieli również o tym, skąd czerpali inspirację do swoich ról. Przy okazji podzielili się też zwiastunem, który zobaczyć możecie poniżej:

Oglądaj

Ten prequel z uniwersum Bridgertonów to opowieść o życiu królowej Charlotty i jej drodze do władzy oraz o jej małżeństwie z królem Jerzym, które zapoczątkowało piękną historię miłosną i zmiany społeczne. W rezultacie tych zmian powstał towarzyski światek regencji, w którym brylują bohaterowie Bridgertonów.

Golda Rosheuvel (Królowa Charlotta), Adjoa Andoh (Lady Agatha Danbury) i Ruth Gemmell (Lady Violet Bridgerton) pojawią się w rolach znanych widzom z serialu Bridgertonowie. India Amarteifio (Line of Duty) zagra młodą królową Charlottę, natomiast Corey Mylchreest (Sandman) młodego króla Jerzego.

Dowiedzieliśmy się również, że serial zadebiutuje już 4 maja na Netflix.