Zachęcamy Was do odwiedzenia naszego Facebooka oraz Instagrama.

Bo to co nas podnieca, to czasem też jest seks. Odważne, rozbierane sceny już raczej nikogo nie dziwią w serialach, ale wciąż jest to coś, co przyciąga widzów. W najnowszej produkcji Netfliksa nie zabrakło takich właśnie scen i sam serwis postanowił ułatwić oglądanie fanom i wypisał, w których minutach serialu pojawiają się pikantne smaczki.

''Lepiej nie oglądaj z rodzicami'. Netflix podaje, kiedy pojawią się erotyczne sceny w nowym serialu

Mowa o produkcji "Królowa Charlotta: Opowieść ze świata Bridgertonów", która jest spin-offem serialu ''Bridgertonowie''. Już w pierwszej produkcji nie brakowało pikantnych scen i oczywiście również w spin-offie sporo się dzieje. ''The Sun'' opublikowało artykuł dotyczący szokujących scen seksu w ''Królowej Charlotte'' i jako przykład przywołano moment, w którym młoda kobieta oddaje się starszemu mężczyźnie i mówi; "Mój panie, czy już skończyłeś?", po czym słyszymy łomot upadającego, martwego ciała tego mężczyzny.

Dla jednych są to rzeczywiście mocne sceny, dla innych niezbyt - Netflix jednak szybko zareagował na to, co zadziało się w sieci. Internauci zaczęli wypisywać, w których momentach pojawiają się smaczki. Netflix podłapał ten trend i również wypunktował minuty, w których możemy zobaczyć ostrzejsze sceny z dopiską ''Tych momentów z „Królowa Charlotta: Opowieść ze świata Bridgertonów” lepiej nie oglądaj z rodzicami''. Trzeba przyznać, że Netflix umie w PR.

''Królowa Charlotta'' to opowieść o życiu królowej Charlotty i jej drodze do władzy oraz o jej małżeństwie z królem Jerzym, które zapoczątkowało piękną historię miłosną i zmiany społeczne. W rezultacie tych zmian powstał towarzyski światek regencji, w którym brylują bohaterowie „Bridgertonów”.