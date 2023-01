Meryl Streep zrobi "Zbrodnie po sąsiedzku". Dołączyła do obsady 3. sezonu serialu z Seleną Gomez

Meryl Streep dołączyła do serialu Seleny Gomez

Selena Gomez opublikowała na swoim Instagramie wideo, w którym chwali się fanom, że rozpoczęły się już zdjęcia do trzeciego sezonu serialu "Zbrodnie po sąsiedzku". Aktorka najpierw pokazuje na nim swoich kolegów z planu, Steve’a Martina, Martina Shorta, a także Paula Rudda.

Co jednak ważniejsze, następnie widać, jak z ukrycia wyskakuje Meryl Streep, która od razu pyta, czy gwiazdy czują się swobodnie i czy mogłaby coś dla nich załatwić. Całość jest bardzo urocza - zwłaszcza reakcja Seleny Gomez:

Udział Meryl Streep w serialu był wielkim marzeniem aktorki i piosenkarki Seleny Gomez, jednej z głównych gwiazd produkcji. Jak czytamy w zagranicznych źródłach, Gomez miała w niedawnej rozmowie z magazynem "Vogue" zamanifestować chęć współpracy z gwiazdą "Diabeł ubiera się u Prady".

Odpowiadając na pytanie, kto byłby jej wymarzoną gwiazdą gościnną serialu, Gomez bez większego zastanowienia odpowiedziała, że:

Sięgnęłabym do kanonu największych gwiazd. Prawdopodobnie Meryl albo kogoś równie wspaniałego.

Marzenia się spełniają.

Jak pewnie wiecie, "Zbrodnie po sąsiedzku" to komediowy serial kryminalny amerykańskiej platformy streamingowej Hulu, dostępny w Polsce w serwisie Disney+. To opowieść o trójce przyjaciół, którzy prowadzą podcast, dotyczący niewyjaśnionych zbrodni w Nowym Jorku. Nie spodziewają się nawet, że sami zostaną wplątani w prawdziwe morderstwo, do którego dojdzie w ich budynku.