MTV zrealizowało dokument o nastoletnich uchodźcach z Ukrainy. Zobaczcie zapowiedź "Nie zostawiajcie mnie"

MTV zrobiło dokument o młodych uchodźcach z Ukrainy

Inwazja Rosji zmusiła miliony ukraińskich cywilów do ucieczki do sąsiadującej Polski. Połowa szukających schronienia w naszym kraju to osoby młode i nastolatkowie. W dokumencie MTV filmowiec Nathaniel Lezra przenosi widzów w miejsce oddalone zaledwie kilka kilometrów od granicy dzielącej oba państwa. Prezentuje on życie ukraińskich nastoletnich uchodźców, którzy u progu dorosłości muszą zmagać się z niewyobrażalną traumą spowodowaną wysiedleniem z kraju i rozłąką z bliskimi walczącymi o wolność ojczyzny.

Film "Nie zostawiajcie mnie. Historie nastoletnich uchodźców z Ukrainy" przedstawia historie opowiedziane przez dwie nastolatki – 18-letnią Oleksandrę "Saszę" Kunitskią i 15-letnią Darię "Daszę" Unger, które dzięki pomocy psychologicznej, przy wsparciu rodziny i przyjaciół oraz poprzez pracę w wolontariacie próbują odnaleźć się w nowej rzeczywistości, jednocześnie zachowując nadzieję na lepszą przyszłość swoją i bliskich pozostawionych w ojczystym kraju.

Sasza, która przed wojną marzyła o nauce tańca w Korei, prowadzi teraz zajęcia taneczne dla dzieci uchodźców. Poza tym pracuje w ośrodku humanitarnym, gdzie zajmuje się zbieraniem i dystrybucją zasobów, a także pełni m.in. funkcję tłumacza.

Dasza natomiast dzieli się z widzami wstrząsającymi przeżyciami z pierwszego poranka inwazji. Obecnie uczęszcza na terapię grupową z innymi nastolatkami, których ojcowie byli zmuszeni pozostać w Ukrainie i stawić czoła rosyjskim wojskom.

W filmie występuje także Jekaterina "Katia" Trofimenko, 32-latka, która stworzyła grupę Daszy i opiekuje się nią w ramach lokalnej fundacji "Twój Rozwój". Katia jest ukraińską psycholożką i uchodźczynią, która teraz zapewnia wsparcie psychospołeczne dla dzieci i nastolatków uciekających przed wojną. Widzowie będą mogli zobaczyć, jak kobieta angażuje się w pracę z młodzieżą, której przeżycia i historie pomagają jej przepracować własne doświadczenia i traumy.

Jak opowiedział twórca filmu Nathaniel Lezra

Tym filmem chcemy zwrócić uwagę świata na osoby, które zbyt często są pomijane w relacjach z wojny – na młodych uchodźców. To ludzie, którzy dużą część swojego życia spędzili w cieniu wojny, a ich tożsamość i psychika zostały trwale obciążone agresją Rosji. To był ogromny zaszczyt spędzić czas z tymi inspirującymi i niezwykle silnymi młodymi ludźmi. Jestem wdzięczny MTV za wsparcie oraz wspólne zaangażowanie w opowiedzenie ich historii, jak również za promocję działań na ich rzecz.

Dzięki współpracy z organizacją Choose Love widzowie MTV mogą wspierać młodzież, która ucierpiała w wyniku wojny w Ukrainie. Więcej szczegółów oraz informacji, jak zaangażować się w pomoc, można znaleźć na stronie ukraine.mtv.com.

Polska premiera dokumentu już 28 lutego o godz. 20:00 na antenie MTV Polska.