Nadchodzi aktorski serial na bazie mangi "One Piece". Zobaczcie pierwszy plakat produkcji

One Piece - oto pierwszy plakat nadchodzącego serialu aktorskiego na bazie mangi

Umówmy się - anime i manga nie są zbyt wdzięcznymi materiałami źródłowymi dla adaptacji aktorskich. Zwłaszcza, jeśli mówimy o produkcjach z pogranicza fantasy czy sci-fi - trudno jest bez ogromnego budżetu oddać klimat oryginału, znaleźć odpowiednich aktorów i sprawić, żeby "rzeczywiste" sceny wyglądały chociaż w połowie tak dobrze, jak piękne rysunki z zeszytów, czy fantastyczne animacje.

Swoich sił próbowało już wielu mniejszych i większych artystów, a w ostatnich latach na naszych ekranach pojawiały się hollywoodzkie wersje "Ghost in the Shell", nieszczęsny "Dragon Ball: Ewolucja", a także netflixowe potworki w postaci "Death Note" i anulowanego po pierwszym sezonie "Kowboja Bebopa". W produkcji są już aktorskie wersje "Twojego imienia", "One Punch Mana", czy "My Hero Academia", a także "One Piece".

Załoga statków Going Merry/Thousand Sunny wyruszy w 2023 roku w żeglugę po Netflixie jako nowy aktorski serial serwisu. Od kilku miesięcy poznawaliśmy na temat projektu coraz więcej informacji, aż w końcu firma podzieliła się pierwszym oficjalnym plakatem ich wersji "One Piece" - ten pokazuje nam głównego bohatera Luffy'ego w swoim ikonicznym słomkowym kapeluszu:

Z niego również dowiadujemy się, że serial zadebiutuje w serwisie w tym roku kalendarzowym.

Projekt był do tej pory trzymany trochę w tajemnicy, ale na szczęście dowiedzieliśmy się wcześniej, że 10 nowych odcinków będzie adaptacją sagi East Blue z oryginalnej mangi, a także poznaliśmy obsadę produkcji - a właściwie część Załogi Słomkowego Kapelusza:

Iñaki Godoy jako Monkey D. Luffy

Mackenyu jako Roronoa Zoro

Emily Rudd jako Nami

Jacob Romero Gibson jako Usopp

Taz Skylar jako Sanji

W lipcu 2022 roku całkowita liczba sprzedaży zeszytów "One Piece" na całym świecie przekroczyła 500 milionów egzemplarzy, tym samym bijąc rekord Guinnessa, który został przyznany twórcy mangi Eiichirō Odzie za "największą liczbę kopii w ramach tej samej serii komiksów wydanych przez jednego autora".

Pierwszy odcinek animowanej serii "One Piece" miał zaś premierę w Japonii w 1999 roku. Od tego czasu zostało wyemitowanych ponad 1000 odcinków w 80 krajach i powstało 13 filmów fabularnych. Zatem hollywoodzka wersja produkcji była tylko kwestią czasu. Miejmy nadzieję, że tym razem fani nie zostaną rozczarowani.