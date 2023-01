Nadchodzi "American Sports Story". Co wiemy o kolejnej odsłonie antologii "American Story"?

Nadchodzi American Sports Story - co wiemy o nowym serialu z popularnej serii?

Po ogromnych sukcesach kreatywnych i artystycznych "American Horror Story" i "American Crime Story", stacja FX potwierdziła, że stworzy kolejną odnogę "American Story" - tym razem będzie to "American Sports Story". Serial, podobnie jak "Crime Story", opowie o prawdziwych wydarzeniach.

Szef FX John Landgraf potwierdził w rozmowie z dziennikarzami podczas spotkań w ramach TV Critics Association, że nowy miniserial opowie historię zawodnika NFL, Aarona Hernandeza. Ta jest co najmniej interesująca.

Hernandez rozpoczął swoją karierę futbolową na University of Florida, wygrywając z uczelnią Mistrzostwo Kraju w 2008 roku. Potem przyszedł czas na draft w NFL, w ramach którego trafił do New England Patriots. Chociaż na boisku był bardzo utalentowany i stanowił dobre uzupełnienie ofensywy Pats, Hernandez właściwie od początku kariery miał problemy w życiu prywatnym.

Zawodnik często korzystał i nawet nadużywał środków odurzających, co nie podobało się jego drużynie. Do tego był mało kontaktowy, przez co trudno było z nim nawiązać przyjacielskie relacje. Przełom nadszedł w 2013 roku, kiedy został aresztowany pod zarzutem zabójstwa swojego przyjaciela, Odina Lloyda.

Patriots zerwali z nim kontrakt i po kilku latach Hernandez został uznany winnym morderstwa. W 2015 roku trafił do więzienia na dożywocie, a 2 lata później popełnił samobójstwo.

Jak czytamy w oficjalnym opisie serialu:

Miniserial przedstawi nam sukces i upadek gwiazdora NFL Aarona Hernandeza. Produkcja postara się pokazać jego relacje rodzinne, jego karierę, samobójstwo oraz jego spuściznę w sporcie i amerykańskiej kulturze.

Potwierdzono, że "większość scenariuszy jest już gotowa", ale jeszcze nie wyznaczono daty rozpoczęcia produkcji. Landgraf zdradził również, że trwają też prace nad "American Love Story".