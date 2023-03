Teraz poczujecie się naprawdę staro. Nie wiadomo, kiedy to minęło, ale "Naruto" ma już 20 lat i z tej okazji twórcy przygotowali coś specjalnego dla fanów serialu anime. Na pewno ta wieść ucieszy niejednego weeba, bo ponownie na ekranie zobaczymy nastoletniego Naruto.

Naruto powraca! Kultowe anime doczeka się nowych odcinków

Z okazji 20-lecia ''Naruto'' studio Pierrot postanowiło wrócić do swoich korzeni i już we wrześniu otrzymamy 4 nowe odcinki ''Naruto". Co ciekawe jednak, cofniemy się mocno w czasie i zobaczymy ponownie 12-letniego Naruto w akcji. Jak na razie nie zdradzono szczegółów, trudno więc powiedzieć, czy będą to fillery czy może coś zupełnie innego.

O tym, że dostaniemy coś nowego od twórców ''Naruto" zaczęto plotkować już kilka miesięcy temu, gdy z okazji emisji pierwszych odcinków anime do sieci trafiło specjalne wideo z odświeżonymi, ważnymi scenami z serialu. To wszystko sprawiło, że zaczęto plotkować o remake'u anime, ale jak na razie nie ma żadnych informacji, by miało tak się stać.

Natomiast 26 marca otrzymamy ostatni odcinek pierwszej serii anime ''Boruto: Naruto Next Generations" opowiadającego o losach syna Naruto. Niebawem też zadebiutuje druga część serialu. Warto wspomnieć, że manga o Boruto nadal się ukazuje, więc szybko z rodzinką Naruto się nie pożegnamy.