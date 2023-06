Netflix postanowił walczyć ze współdzieleniem konta wprowadzając dodatkową opłatę dla użytkowników, którzy nie należą do gospodarstwa domowego właściciela konta. Internauci dzielą się radami, jak to obejść, ale najwygodniej jest po prostu dopłacenie za użytkowanie Netfliksa.

Jak Netflix zapowiedział, tak też zrobił. Serwis ogłosił nowe zasady współdzielenia konta i zaczął egzekwować nowe zasady - serwis zaczął blokować niektóre urządzenia, część użytkowników straciła dostęp do konta. "Ten telewizor nie jest przypisany do twojego gospodarstwa domowego Netflix" - taki komunikat pojawia się wielu internautom. Niektórzy znaleźli sposób, jak to obejść. Niektórzy doradzają też co zrobić, gdy ktoś legalnie korzysta sam z Netfliksa, ale podróżuje, w związku z czym jego lokalizacja się często zmienia.

Netflix blokuje osoby współdzielące konta. Użytkownicy znaleźli na to sposób

Sporo mówiło się o tym, że współdzielenie konta przez kilku użytkowników jest nieopłacalne dla Netfliksa i serwis postanowił coś z tym zrobić. Osoby mieszkające w jednym gospodarstwie domowym nie muszą się niczym przejmować, ale osoby dzielące się kontem i nie mieszkające razem muszą zapłacić. Subskrybent może dodać do konta osobę spoza swojego gospodarstwa domowego i wówczas będzie płacić 9,99 zł miesięcznie więcej.

Wielu osobom to jednak się nie podoba i kombinują, co teraz z tym wszystkim zrobić. Jak podaje rozrywka.spidersweb.pl, są 3 rozwiązania - zaktualizować "gospodarstwo domowe Netflix", które jednak spowoduje, że reszta urządzań zostanie zablokowane; założyć własne konto lub wybrać opcję podróży (wymagana jest weryfikacja na apce Netfliksa na telefonie właściciela konta). Internauci piszą również, by skorzystać z VPN-u oraz by raz w miesiącu logować się z głównej lokalizacji.

Najlepszym i najwygodniejszym rozwiązaniem jest po prostu legalne korzystanie z Netfliksa i dopłacenie.