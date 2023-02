Netflix i Pokemony szykują nowy serial. O czym opowie "Konsjerżka Pokemonów"?

Konsjerżka Pokemonów - nowy serial Netflixa ze świata kieszonkowych potworków

Netflix ponownie podjął współpracę z The Pokemon Company (w preprodukcji jest aktorski serial na bazie serii) - tym razem firmy zrealizują poklatkową animację "Konsjerżka Pokemonów".

Ta opowie nam historię Haru, konsjerżki w kurorcie dla Pokémonów, oraz jej interakcji z Pokémonami i ich właścicielami, którzy są gośćmi ośrodka. W sieci pojawił się pierwszy zwiastun animacji, która wygląda bardzo uroczo:

Oglądaj

Producentami są spece z Dwarf Studios, a informacje pojawiły się okazji Dnia Pokemonów - ten odbył się w 27. urodziny serii. Niestety na razie nie znamy daty premiery "Konsjerżki Pokemonów".

Przypominamy, że w produkcji jest też nowa seria animacji osadzona w regionie Paldea, której głównym bohaterem po raz pierwszy od lat nie będzie Ash Ketchum. Niezatytułowany dotąd program będzie miał premierę w 2023 roku i pokaże nam historie Liko i Roya oraz ich przyjaciół - pokemonów Sprigatito, Fuecoco i Quaxly'ego.

Podczas Pokemon Day 2023 dowiedzieliśmy się również, że gry Pokemon Scarlet/Violet doczekają się dodatków fabularnych nazwanych zbiorczo The Hidden Treasure of Area Zero - te pojawią się kolejno jesienią i zimą 2023 roku oraz będą nosiły tytuły The Teal Mask oraz The Indigo Disk.