Netflix oficjalnie rozprawi się z osobami, które dzielą się hasłem. Kiedy mamy się spodziewać zmian?

Netflix rozprawi się z użytkownikami dzielącymi się hasłami

Netflix w 2023 roku ma zakończyć proceder dzielenia się hasłami do konta w ich serwisie. Według Wall Street Journal, platforma ma całkowicie zrezygnować z tej możliwości, a teraz największym wyzwaniem dla Netflixa jest znalezienie sposobu na to, by jak najmniej zdenerwować swoich użytkowników.

Można raczej bezpiecznie założyć, że rekordowe wyniki oglądalności niektórych produkcji są spowodowane właśnie tym procederem. Mnóstwo osób dzieli się swoim kontem i przy okazji poleca dane produkcje swoim bliskim. To jednak nie przynosi jasnych monetarnych korzyści dla Netflixa, a w końcu jest to biznes i jego celem jest zarabianie pieniędzy.

Tak jak wspomnieliśmy, kwestią dyskusyjną jest to, w jaki sposób będą egzekwowali swoje nowe surowe prawo. Według WSJ, wśród potencjalnych możliwości jest śledzenie adresów IP, lokalizacji miejsca loginu, a także aktywności na koncie.

Trudno sobie wyobrazić, by tak duża jawna inwigilacja ze strony Netflixa nie spotkała się z ogromnym sprzeciwem użytkowników. Zwłaszcza, że na rynku jest mnóstwo konkurentów w postaci Prime Video, Disney+, HBO Max, więc klienci mają gdzie "uciec".

Oczywiście o tym, że Netflix stara się znaleźć sposób na to, by ukrócić dzielenie się hasłem do ich usługi, wiemy już od co najmniej kilku lat. Co jakiś czas szefostwo firmy mówi publicznie o tym, że wprowadza różne wersje próbne nowych systemów w regionach na całym świecie.

Kilka miesięcy temu w Ameryce Południowej ruszyły testy nowej funkcji, która pozwoli użytkownikom na umożliwienie dodania profili osób spoza jednego gospodarstwa domowego - oczywiście za dodatkową opłatą.

Chociaż szybki research pokazuje, że użytkownicy nie byli zbyt zadowoleni z takiego obrotu spraw, to Netflix wówczas podobno zakochał się w swoim rozwiązaniu i ogłosił, że zamierzał je wprowadzić na całym świecie. Wygląda na to, że jednak zmienił zdanie.