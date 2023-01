Netflix ogłosił zakończenie kolejnego popularnego serialu. Szef firmy skomentował te ciągłe kasacje

Cobra Kai zakończy się po 6. sezonie

Kiedy w 2018 roku w serwisie YouTube Premium wystartował serial "Cobra Kai", fani "Karate Kid" byli zachwyceni. Produkcja nie tylko podejmowała wątki z serii filmów, ale również pojawili się w niej aktorzy znani z oryginału. Problemem była jednak oglądalność i ogólny brak zainteresowania serwisem Premium, przez co YouTube był gotowy skasować serial po zaledwie dwóch sezonach.

Tutaj jednak pojawił się Netflix, który postanowił przejąć prawa do serialu, a następnie kontynuować produkcję, zwiększając nieco budżet i dając twórcom właściwie wolną rękę. Taki stan rzeczy utrzymywał się przez kilka lat, ale teraz nadszedł koniec - na Twitterze serwisu pojawił się komunikat, że 6. sezon "Cobra Kai" będzie zarazem jego finałowym:

Jak czytamy w oświadczeniu twórców, "Cobra Kai" to ten coraz rzadszy przypadek, kiedy to twórcy mówią sobie "dość" i kończą opowieść w momencie, który oni wybrali. Więc chociaż rozumieją, że dla fanów będzie to "słodko-gorzka" wiadomość, to oni są dumni, że skończą historię na własnych warunkach.

Na razie nie wiemy, kiedy finałowy sezon "Cobra Kai" zadebiutuje na Netflix, ale to dobry moment, by przyjrzeć się działalności serwisu na przestrzeni ostatnich kilku miesięcy w kontekście kasowania seriali.

W ciągu ostatnich kilku miesięcy anulowano chociażby popularne "1899", "Korporacja Konspiracja" (które kilka miesięcy wcześniej otrzymało oficjalne zamówienie kolejnego sezonu), "Martwy Punkt", czy "Warrior Nun". Na temat tego procederu wypowiedział się niedawno szef Netflixa Ted Sarandos, który w rozmowie z Bloomberg wyjaśnił decyzje: