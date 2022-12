Netflix podzielił się listą swoich najpopularniejszych seriali 2022 roku. Co oglądaliśmy najchętniej?

Koniec roku to czas podsumowań - to zrobił niedawno Netflix, dzieląc się listą najpopularniejszych anglojęzycznych i nieanglojęzycznych seriali oryginalnych z 2022 roku.

Netflix - oto najpopularniejsze seriale 2022 roku

W tym roku Netflix miał kilka ogromnych hitów, które rywalizowały o największą popularność w całej historii serwisu, a nie tylko w 2022. Tutaj wystarczy wspomnieć jedynie o 'Stranger Things", "Wednesday", czy kompletnej niespodziance w postaci "Dahmera" o tytułowym seryjnym mordercy z Evanem Petersem w roli głównej.

Zresztą dwie ostatnie produkcje nie są jedynymi tegorocznymi debiutami, które znalazły się w pierwszej 10 najczęściej oglądanych produkcji Netflixa w 2022 roku - tu znalazł się jeszcze thriller "Obserwator", wyczekiwana adaptacja powieści graficznych Neila Gaimana o tytule "Sandman", a także dramat "Kim jest Anna?".

Oprócz tego wysokie miejsca zajęły też kontynuacje popularnych produkcji w postaci "Bridgertonów", "The Umbrella Academy" i finału "Ozark".

Jeśli chodzi natomiast o seriale nieanglojęzyczne, to wysokie miejsca zajmowały oryginalne produkcje koreańskie - na szczycie zestawienia pojawiło się "All Of Us Are Dead" i "Extraordinary Attorney Woo", a także tytuły hiszpańskojęzyczne w postaci "Szkoły dla elity", czy "Skradzionego serca".

Pełne zestawienie 10 najpopularniejszych seriali anglojęzycznych i nieanglojęzycznych zobaczycie poniżej: