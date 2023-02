Netflix wprowadził zakaz współdzielenia konta przez pomyłkę? Firma wycofała się z nowych zasad

Netflix - zakaz współdzielenia konta był przypadkiem?

Od kilku miesięcy Netflix przygotowuje się do walki ze współdzieleniem kont przez użytkowników. Ostatnio jednak poinformowano, że informacja dotycząca płatnego dodania dodatkowej osoby do gospodarstwa domowego została udostępniona w wyniku pomyłki.

Jak podaje Business Insider, do tej pory testy nowych rozwiązań przeprowadzono w kilku krajach Ameryki Środkowej i Południowej. Użytkownicy z Chile, Peru i na Kostaryce musieli zapłacić 3 dolary miesięcznie za dodatkowych widzów. Co ciekawe informacje dotyczące nowych zasad współdzielenia konta pojawiły się na stronach pomocy dla użytkowników Netflix również w innych krajach niż wymienione powyżej, w tym w USA.

Okazało się jednak, że była to pomyłka pracowników. Rzecznik prasowy Netflix poinformował, że aktualizacja w wielu krajach nastąpiła w ramach błędu, który już został naprawiony. Firma stwierdziła też, że tak drastyczna zmiana regulaminu nie zostałaby wprowadzona z dnia na dzień, bez poprzedniego ostrzeżenia klientów.

Nie oznacza to jednak, że Netflix rezygnuje ze swoich planów ograniczających korzystanie z platformy. Prawdopodobnie prędzej czy później wprowadzi je w życie.

Oczywiście o tym, że Netflix stara się znaleźć sposób na to, by ukrócić dzielenie się hasłem do ich usługi, wiemy już od co najmniej kilku lat. Co jakiś czas szefostwo firmy mówi publicznie o tym, że wprowadza różne wersje próbne nowych systemów w regionach na całym świecie - jak opisywana wyżej sytuacja z Ameryki Południowej.

Chociaż szybki research pokazuje, że użytkownicy nie byli zbyt zadowoleni z takiego obrotu spraw, to Netflix wówczas podobno zakochał się w swoim rozwiązaniu. Wygląda na to, że jednak zmienił zdanie albo przynajmniej postanowił jeszcze przemyśleć swoją decyzję.