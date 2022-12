Nie żyje gwiazdor "Ulicy sezamkowej". Był w programie od samego początku

Nie żyje Bob McGrath. Gwiazdor Ulicy sezamkowej miał 90 lat

O śmierci artysty napisał Deadline, na podstawie informacji udostępnionych przez rodzinę aktora za pośrednictwem mediów społecznościowych. McGrath odszedł w spokoju, we własnym domu otoczony bliskimi. Przyczyny śmierci nie podano. Aktor miał 90 lat.

Twórca był najbardziej znany z wieloletniej pracy na planie serialu "Ulica Sezamkowa". Był amerykańskim aktorem, muzykiem, piosenkarzem oraz autorem książek dla dzieci.

McGrath po raz pierwszy pojawił się na Ulicy Sezamkowej w latach 60. Wystąpił w pilocie programu, który zapoczątkował 47 sezonów trwającej wciąż serii. Przez lata wcielał się w rolę Boba Johnsona i był jedną z dwóch najdłużej pojawiających się ludzkich postaci w serialu.

Z obsady odszedł wiele lat później - w 2017 roku. Ostatni odcinek "Ulicy Sezamkowej" z jego udziałem to "Having a Ball".

McGrath realizował się również jako kompozytor przy serialu dla dzieci. Stworzył motyw przewodni "Ulicy Sezamkowej", a także utwory takie jak “People in Your Neighborhood”, “Sing a Song” czy “If You’re Happy And You Know It”.

Bob McGrath zaczął śpiewać w bardzo młodym wieku - zainspirowała go grająca na pianinie matka, co w późniejszych latach pchnęło go do szkoły muzycznej w Michigan. Jego album "Sing Me a Story" został nominowany do Independent Music Awards za płytę roku dla dzieci.