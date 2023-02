Nie żyje młody gwiazdor produkcji dla dzieci. Miał zaledwie 28 lat

Nie żyje Jansen Panettiere, gwiazdor produkcji dla dzieci

W mieniony weekend pożegnaliśmy Jansena Panettiere'a. Aktor zmarł w wieku 28 lat. Policja wszczęła postępowanie, które ma ustalić przyczynę jego zgonu. TMZ donosi, że na tę chwilę nie ma podejrzenia, że do śmierci aktora przyczyniły się osoby trzecie.

Jansen Panettiere urodził się 25 września 1994 roku. Młody aktor poszedł śladami swojej mamy, która w przeszłości grała w wielu amerykańskich operach mydlanych, a także siostry. Hayden Panettiere grała w produkcjach "Herosi", "Nashville", czy "Dziewczynach z drużyny 3".

Panettiere zadebiutował w "Świecie nonsensów u Stevensów", a nieco później zagrał w disneyowym "Tygrysim rejsie", a następnie przeszedł do Nickelodeon, gdzie wystąpił w "Ostatnim dniu lata". W swoim portfolio miał także kreacje w takich produkcjach jak "The Walking Dead" i "The Martial Arts Kid".

Aktor dobrze sprawdzał się w dubbingach - na koncie miał występy w produkcjach "Jacob Two-Two", "Robotach", "Zebrze z klasą" i "Epoce lodowcowej 2".