Nie żyje oryginalna Wednesday. Jaka była przyczyna śmierci Lisy Loring?

W wieku 66 lat zmarła Lisa Loring, oryginalna Wednesday Addams

Jak podaje Deadline, w wieku 66 lat zmarła Lisa Loring, aktorka najlepiej znana z roli Wednesday Addams w sitcomie "Rodzina Addamsów" z lat 60. Aktorka miała 64 lata.

O śmierci poinformowała m.in. bliska przyjaciółka Loring, Laure Jacobson na Facebooku. Z relacji bliskiej wynika, że rodzina aktorki 28 stycznia odłączyła ją od systemu podtrzymywania życia, po tym, gdy ta przeżyła "poważny udar".

Jak czytamy w pożegnaniu Loring:

Z wielkim smutkiem informuje o śmierci naszej przyjaciółki, Lisy Loring. Cztery dni temu przeszła bardzo poważny udar, który spowodowany był wysokim ciśnieniem i paleniem papierosów. Od ostatnich trzech dni Lisa była podłączona do systemu podtrzymywania życia, ale wczoraj rodzina podjęła tą trudną decyzję i wczoraj w nocy ją odłączyli.

Jacobson następnie oddała hołd swojej bliskiej przyjaciółce, opisując ją jako postać ważną dla popkultury, ale jeszcze ważniejszą dla jej rodziny:

Jest zapisana w popkulturze i sercach widzów jako Wednesday Addams. Ale oprócz tego była piękną, miłą i kochającą matką. Spuścizna Lisy w świecie rozrywki jest ogromna - tak samo jak wśród jej bliskich. Była skarbnicą dobrego humoru, wsparcia i miłości. Będzie nam jej bardzo brakowało. Spoczywaj w pokoju, Liso... Cholera dziewczyno, dobrze się bawiłyśmy!

Loring na przestrzeni kolejnych lat grała w programach "The Phyllis Diller Show", "The Girl from U.N.C.L.E.", "Fantasy Island", czy "Barnaby Jones". W 1977 roku, już jako młoda kobieta, aktorka powróciła do roli Wednesday w telewizyjnym filmie "Halloween with the New Addams Family".