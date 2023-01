Nie żyje twórca "Ulicy sezamkowej". Legendarny producent i psycholog miał 93 lata

Doktor Lloyd N. Morrisett zmarł w wieku 93 lat. O jego śmierci poinformowała organizacja Sesame Workshop, która odpowiada za realizację programów edukacyjnych dla dzieci - w tym oczywiście "Ulicy Sezamkowej", czyli jednego z największych telewizyjnych hitów w historii.

Współpracownicy Morrisetta pożegnali go w oficjalnym oświadczeniu, oddając hołd człowiekowi, który na dobrą sprawę stworzył telewizyjne programy edukacyjne dla dzieci:

Bez Lloyda Morrisetta nie byłoby "Ulicy Sezamkowej". Jako pierwszy wpadł na to, by wykorzystać telewizję do uczenia przedszkolaków podstawowych umiejętności, takich jak znajomość literek i cyferek. Był zaufanym partnerem i moim lojalnym kolegą przez ponad pięćdziesiąt lat i będzie mi go bardzo brakowało.