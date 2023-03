Nietypowa polityka Netflixa jednak się opłaciła. Szykujcie się na kolejną zmianę w ofercie

Netflix rozwijając swój biznes postanowił cofnąć się w czasie do rozwiązań stosowanych przez telewizję. Mowa oczywiście o testach tańszego abonamentu wspomaganego przez reklamy.

Wracamy do czasów kablówek. Abonament Netflixa z reklamami jest sukcesem

Netflix kombinuje jak może, by pozostać konkurencyjnym na coraz bardziej obleganym rynku platform streamingowych. Serwis jakiś czas temu wprowadził nową opcję taryfową - niższy abonament w zamian za reklamy. Początkowe głosy reakcji na tę zmianę były dość krytyczne, bo w końcu streaming miał być alternatywą dla telewizji, gdzie płacimy abonament za dostęp do usługi tu i teraz bez reklam. W praktyce to rozwiązanie zdaje się jednak działać.

Jak podaje Bloomberg, pierwsze raporty zdają się świadczyć o tym, że pomysł szefów Netflix był dobry, przynajmniej z ich punktu widzenia. Opcja jest od kilku miesięcy dostępna w USA i w ciągu tego czasu Netflix miał odnotować przyrost ponad miliona nowych użytkowników. Dawni klienci Netflix zostali natomiast przy poprzednich planach taryfowych. Na razie nie jest to jednak informacja oficjalna.

Jeżeli raporty się potwierdzą, to wygląda na to, że cel platformy w postaci przyciągnięcia nowych użytkowników się powiódł. To był chyba priorytet, bo przecież w ostatnim kwartale Netflix po raz pierwszy od swojego startu zanotował spadek użytkowników.

Trudno jednak powiedzieć, czy i ile Netflix na całym procederze zarobił. Reklamodawcy są jednak zapewne zadowoleni z wyniku, chociaż obecnie nie wiadomo do końca, na jakich zasadach funkcjonuje współpraca serwisu z innymi markami.

Należy jednak pamiętać i podkreślić, że w droższych progach abonamentowych reklamy się nie pojawiają, a więc zmiana nie dotyczy wszystkich użytkowników - tylko tych, którzy się na nią zdecydują.

Jeśli nowy plan wypali, podobna opcja zapewne trafi do Polski. Obecnie Netflix w Stanach Zjednoczonych kosztuje 9,99 dolarów za miesiąc. Dostęp do platformy z reklamami to natomiast koszt 6,99. Warto jednak pamiętać, że różnica w cenie abonamentu zacznie się robić jeszcze większa w innych krajach - w Polsce będzie to już bowiem kilkanaście złotych miesięcznie.