Nowości na Disney+ na grudzień 2022. Specjalny film o "Strażnikach Galaktyki" i uroczy serial "Willow"

Disney+ podzieliło się listą nowości na grudzień 2022 roku

W grudniu Disney+ postanowił zadbać o to, aby maksymalnie "umilić chłodne, zimowe wieczory". Bo choć ostatni miesiąc roku kojarzy się przede wszystkich z choinką i prezentami, to nie oznacza, że musimy oglądać tylko klasyczne filmy świąteczne.

Na platformie pojawią się nowości, między innymi film kryminalny "Patrz, jak kręcą", nowe odcinki seriali "Willow", czy "Śnięty Mikołaj: Serial", a także premiera "American Horror Story: NYC" oraz świątecznego programu ze "Strażnikami Galaktyki".

AMERICAN HORROR STORY: NYC

Premiera: 7 grudnia, 3 odcinki.

Pewien lekarz dokonuje przerażającego odkrycia, a miejscowy reporter trafia do nagłówków jutrzejszych wiadomości. Przed nami jedenasta odsłona nagradzanej antologii stworzonej przez Ryana Murphy'ego i Brada Falchuka.

SKARB NARODÓW: NA SKRAJU HISTORII

Premiera: 14 grudnia, 2 odcinki na start oraz premierowy co tydzień

Życie Jess Valenzueli wywraca się do góry nogami, gdy enigmatyczny nieznajomy przekazuje jej wskazówkę dotyczącą wielowiekowego skarbu, który może być powiązany z jej dawno zmarłym ojcem. Jess ma talent do rozwiązywania zagadek, a jej umiejętności zostają wystawione na próbę, gdy ona i jej przyjaciele podążają za wskazówkami ukrytymi w amerykańskich artefaktach i zabytkach. Pojawia się pytanie, czy Jess jest w stanie przechytrzyć handlarza antykami na czarnym rynku w wyścigu o odnalezienie największego zaginionego skarbu w historii, a zarazem odkryć prawdę o przeszłości swojej rodziny?

PATRZ, JAK KRĘCĄ

Premiera: 14 grudnia

W latach pięćdziesiątych podczas prac nad filmową wersją przebojowej sztuki dochodzi na londyńskim West Endzie do największego zabójstwa w historii – ginie kluczowy członek ekipy. Zmęczony życiem inspektor Stoppard i jego gorliwa nowicjuszka, posterunkowa Stalker, podejmują się prowadzenia sprawy, wkraczając w pełne przepychu i mroczne podziemia teatru. Im bardziej badają tajemnicze zabójstwo, tym bardziej zdają sobie sprawę, że robią to na własne ryzyko.

Tak prezentuje się natomiast lista produkcji świątecznych, które zobaczymy na Disney+:

Marvel Studios prezentuje: Strażnicy Galaktyki: Coraz bliżej święta

[The Guardians of the Galaxy Holiday Special]

Dostępny od 25 listopada

Śnięty Mikołaj: Serial

[The Santa Clauses]

Już dostępny

LEGO Gwiezdne wojny: Świąteczna przygoda

[LEGO Star Wars Holiday Special]

Już dostępny

Seria "Szklana pułapka"

[Die Hard Collection]

Wszystkie części już dostępne

Weekend z rodzinką – odcinek świąteczny

[Weekend Family Christmas Special]

Dostępny od 9 grudnia

High School Musical: Serial: Wydanie świąteczne

[High School Musical: The Musical: The Holiday Special]

Już dostępny

Opowieść wigilijna Muppetów

[The Muppet Christmas Carol]

Już dostępny

Epoka lodowcowa: Mamucia gwiazdka

[Ice Age: A Mammoth Christmas]

Już dostępny

Pentatonix: Dookoła świata w Święta

[Pentatonix: Around The World For The Holidays]

Dostępny od 2 grudnia

Hip-hopowy Dziadek do Orzechów

[Hip Hop Nutcracker]

Dostępny od 25 listopada

Królowie śniegu

[Best in Snow]

Już dostępny