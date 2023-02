Nowości Disney+ na marzec 2023 - wśród nich 3. sezon "Mandaloriana" i "Duchy Inisherin"

Nowy miesiąc to kolejne świeże propozycje w serwisach streamingowych. Swoją rozpiskę na początek wiosny zapowiedział właśnie Disney+.

Disney+ - lista nowości na marzec 2023 roku

Marzec zwiastuje wiosnę i przyniesie wiele nowości, począwszy od długo oczekiwanego trzeciego sezonu "The Mandalorian", który zadebiutuje w Disney+ 1 marca. Pojawi się również drugi sezon serialu „Misja: Podstawówka”.

Tymczasem 8 marca to Międzynarodowy Dzień Kobiet, a Disney+ zaprezentuje kolekcję "Kobiece historie", która jest wyborem najciekawszych dramatów, komedii czy filmów dokumentalnych dla kobiet i o kobietach (w tym między innymi "Trzy Billboardy za Ebbing, Missouri" i "Królowe ekranu").

Również 8 marca w Disney+ zadebiutuje film "Duchy Inisherin", który otrzymał 9 nominacji do Oscara. Filmowych propozycji będzie więcej - Keira Knightley wystąpi w "Dusicielu z Bostonu" - prawdziwym thrillerze kryminalnym o pionierskich reporterkach, które ujawniły historię osławionych morderstw w Bostonie z lat 60.

Natomiast w Dzień Świętego Patryka (17 marca) w Disney+ pojawi się film dokumentalny "Bono & The Edge A SORT OF HOMECOMING z Dave’em Lettermanem".

Oprócz tego zobaczymy też "Venoma" (3 marca), a także "Więzy" (29 marca). Adaptacja powieści "Kindred", autorstwa Octavii E. Butler, skupia się na postaci Dany James (Mallori Johnson), młodej czarnoskórej kobiety i aspirującej pisarki, która porzuca swoje życie pełne rodzinnych zobowiązań i przenosi się do Los Angeles.

Kolejne będą natomiast produkcje:

• Śladami Michaela

[Finding Michael]

Od 3 marca w Disney+

• Na szlaku zbrodni – sezon 2

[Wild Crime]

Od 1 marca w Disney+

• To jest w nas

[Up Here]

Od 24 marca w Disney+

• Skazany na wolność

[UnPrisoned]

Od 10 marca w Disney+

• Zabójcze umysły: ewolucja – sezon 16

[Criminal Minds: Evolution]

Od 15 marca w Disney+