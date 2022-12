Oto zwiastun "The Last of Us". Pedro Pascal i Bella Ramsey zachwycają jako Joel i Ellie

Premiera "The Last of Us" zbliża się wielkimi krokami, więc HBO postanowiło przedstawić światu oficjalny zwiastun wyczekiwanej produkcji na podstawie legendarnej gry wideo.

The Last of Us - zobaczcie nowy zwiastun wyczekiwanego serialu

Zwiastun "The Last of Us" wygląda naprawdę dobrze - przytłaczający klimat znany z gier wylewa się wręcz z ekranu, począwszy od budzących niepokój żołnierzy w ludzkich osadach, przez zrujnowane budynki i pozostałości po metropoliach, aż po clickery, które wydają te same odgłosy i wyglądają identycznie, jak te znane z oryginału.

Większy problem fani gier będą mieli z zaakceptowaniem nowego Joela i Ellie - występy Troya Bakera oraz Ashley Johnson w obu częściach The Last of Us są jednymi z najlepszych w historii gier, więc Pedro Pascal i Bella Ramsey mieli niezwykle trudne zadanie. Na szczęście wszystkie dotychczasowe zwiastuny pokazują nam, że mu sprostają - zresztą zobaczcie sami:

W serialu wystąpią wspomniani Pedro Pascal jako Joel i Bella Ramsey jako Ellie, a także Gabriel Luna jako Tommy, Anna Torv jako Tess, Nico Parker jako Sarah, Murray Bartlett jako Frank, Nick Offerman jako Bill, Storm Reid jako Riley, Merle Dandridge jako Marlene, Jeffrey Pierce jako Perry, Lamar Johnson jako Henry, Keivonn Woodard jako Sam, Graham Greene jako Marlon, Elaine Miles jako Florence, a także odtwórcy głównych ról w grach Ashley Johnson oraz Troy Baker.

"The Last of Us" będzie miało budżet przypominający ten, który do dyspozycji miała "Gra o tron" - HBO wydawało w pewnym momencie po 100 milionów dolarów na jeden sezon produkcji fantasy i wygląda na to, że twórcy adaptacji gry mogą się cieszyć z podobnego komfortu.

Autorami scenariusza serialu "The Last of Us", pełniącymi także obowiązki producentów wykonawczych, są Craig Mazin ("Czarnobyl") oraz współtwórca oryginalnych gier Neil Druckmann. Serial zadebiutuje na HBO i HBO Max już 15 stycznia 2023 roku.